Akavan Erityisalat tyytyväinen kunta-alan sopimukseen

Skilla ry: Epäasiallista kohtelua kokee yli puolet toimistotyön asiantuntijoista 27.4.2022

Joka toinen toimisto- ja assistenttityön korkeakoulutetuista asiantuntijoista on kokenut epäasiallista kohtelua, ilmenee tuoreesta kyselystä. Häirintä on esimerkiksi tytöttelyä, vähättelyä tai suoranaista kiusaamista. – Yleinen mutta vaiettu epäkohta on nostettava yhteiskunnalliseen keskusteluun, sanoo alan ammattilaisia edustava Skilla ry.