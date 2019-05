Akavan Fjäder: SAK:n verolinjaukset väärä lääke

Akava: Vahva EU on osaava, vastuullinen ja kilpailukykyinen 9.5.2019 09:12:15 EEST | Tiedote

Akava korostaa, että EU:n on panostettava seuraavalla ohjelmakaudellaan tuntuvasti nykyistä enemmän tutkimukseen ja koulutukseen. Tehokas ja kansalaisille lisäarvoa luova EU on kaikkien suomalaisten etu. Unionin on oltava aktiivinen työelämän toimija. Työmarkkinoille tarvitaan yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt.