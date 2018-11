Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi Maria Jokinen

Akavan opiskelijat on valinnut puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Maria Jokisen, joka edustaa opiskelijatoiminnassa Tekniikan akateemisia. Hän on Akavan opiskelijoiden historian ensimmäinen ammattikorkeakoulutaustainen puheenjohtaja.

Jokinen on toiminut tänä vuonna varapuheenjohtajana Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:ssä ja hän opiskelee teollisen muotoilun koulutusohjelmassa Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

– On suuri kunnia päästä johtamaan Akavan opiskelijoita ja edustamaan kattavasti korkeakouluopiskelijoita. Väistyvä puheenjohtajisto jättää suuret saappaat astuttavaksi ja nyt on aika ottaa taas isompaa vaihdetta silmään. Ensi vuosi on politiikan supervuosi ja hieno mahdollisuus nostaa koulutusta ja kestävää sukupolvipolitiikkaa esille, sanoo Jokinen.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Miihkali Härkönen ja Jesper Lempiäinen. Miihkali Härkönen edustaa Insinööriliittoa ja opiskelee ohjelmistotekniikan insinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Härkönen on aiemmin toiminut Insinööriopiskelijaliitto IOL:n puheenjohtajana, Insinööriliiton hallituksessa ja opiskelijakuntansa edustajiston puheenjohtajana. Jesper Lempiäinen edustaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:tä ja on kasvatustieteen opiskelija Turun yliopistossa. Lempiäinen on aiemmin toiminut Suomen Opettajaksi Opiskelevien SOOL ry:n puheenjohtajana, ylioppilaskuntansa edustajiston jäsenenä ja tutkimusavustajana Turun yliopistossa.

Akavan opiskelijoiden uusien toimijoiden kausi alkaa 1. tammikuuta 2019.

Lisätietoja:

Maria Jokinen, 045 884 7287, @mariajjokinen

Miihkali Härkönen, 044 567 1841, @miihkali.h

Jesper Lempiäinen, 050 5769 528, @JLempiP