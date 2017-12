Akavan toimintaa organisoidaan uudelleen

Akavan liittokokous päätti 28. marraskuuta uudistaa Akava-yhteisön tehtäviä, toimintaa ja sisäistä työnjakoa. Osana muutosta Akavan keskusjärjestön toimintaa organisoidaan uudella tavalla. Akavan hallitus käsitteli asian kokouksessaan 15. joulukuuta.

– Rakennamme tulevaisuuden Akava-yhteisöä, jonka toiminta vastaa toimintaympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Jatkossa ydintehtävämme on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä työelämän lainsäädäntöön vaikuttaminen, toteaa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Muuttuneessa työmarkkinakentässä Akava tukee keskusjärjestönä neuvottelujärjestöjensä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja edunvalvontajärjestö Entren sopimus- ja neuvottelutoimintaa sekä edunvalvontaa.

Akavan toimistossa on vuoden 2018 alusta lähtien osaamisen ja kasvun, työelämän ja Eurooppa-vaikuttamisen toiminnot. Näiden tukena on ohjelma- ja tiedontuotanto, järjestäytyminen, viestintä sekä talous ja hallinto. Akavan opiskelijat on jatkossa entistä tiiviimmin osana Akavan toimintaa.

– Uudistamme tiedontuotantomme roolia vaikuttamistyön sisältöjen luomisessa. Tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme yhteiskunnallisena keskustelijana, Fjäder jatkaa.

Akava panostaa nykyistä voimakkaammin järjestäytymisen edistämiseen, joka on tärkeää kaikille Akavan jäsenjärjestöille.

– Teemme vuoden 2018 alussa laajan tutkimuksen, jolla kartoitamme erityisesti nuorten arvoja sekä heidän näkemyksiään ja kokemuksiaan työelämästä ja työelämätaidoista. Hyödynnämme tuloksia tulevassa järjestäytymiseen liittyvässä toiminnassa, Fjäder sanoo.

Uuteen organisaatioon siirtyminen ei aiheuta tarvetta henkilöstövähennyksiin. Akavan uuden organisaation toimintaan liittyy henkilöstön työtehtävien uudelleenjärjestelyjä, joita on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä.

Akava-yhteisön muodostavat jäsenjärjestöt, niiden neuvottelu- ja edunvalvontajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Entre sekä keskusjärjestö Akava. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa ja yli 600 000 jäsentä. Akavan jäsenmäärä on kasvanut sen perustamisesta lähtien.