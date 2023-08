Aki Kaapro analytiikan yksikönpäälliköksi Suur-Savon Sähkölle

Uusi liiketoiminta tarjoaa valokuituliittymiä ja internetpalveluita myös haja-asutusalueille 1.2.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Järvi-Suomen alueella toimiva Suur-Savon Sähkö Oy on perustanut tytäryhtiö Järvi-Suomen Valokuitu Oy:n. Yhtiön tehtävänä on rakentaa valokuituyhteyksiä ja toimittaa asiakkailleen internetpalveluita. Tavoitteena on 2030-luvun loppuun mennessä saavuttaa kahdenkymmenen tuhannen liittymän määrä.