Akkreditoinnit Konferenssiliigan ja Veikkausliigan otteluihin avoinna

Akkreditointia voivat hakea työtehtävissä olevat toimittajat ja kuvaajat. Konferenssiliigan otteluissa tulee olemaan paikalla runsaasti myös kansainvälistä mediaa, mikä tarkoittaa, että pressikatsomossa ja valokuvauspäädyissä tulee olemaan täyttä. Täten emme valitettavasti voi taata akkreditointia kaikille halukkaille.

Konferenssiliigassa joukkueet järjestävät aina otteluita edeltävinä päivinä mediatilaisuudet ottelustadionilla. Lähetämme näihin erilliset kutsut otteluiden lähestyessä.

Jos suunnittelette matkoja HJK:n Konferenssiliigan vierasotteluihin, voimme halutessanne hoitaa akkreditoinnin puolestanne – lähettäkää vapaamuotoinen viesti aiheesta osoitteeseen pekka.mantyla@hjk.fi.

HJK:n syksyn kotiottelut Veikkausliigassa ja Konferenssiliigassa

La 16.9. klo 17.00 HJK–FC Inter

To 21.9. klo 19.45 HJK–PAOK FC

Ke 27.9. klo 18.00 HJK–FC Honka

La 21.10. klo 17.00 HJK–KuPS

To 9.11. klo 19.45 HJK–Eintracht Frankfurt

To 30.11. klo 19.45 HJK–Aberdeen



Näkemisiin Bolt Arenalla!