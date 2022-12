Akseli Gallen-Kallela -näyttely avautuu tänään Kansallismuseossa

Kansallismuseon uudessa näyttelyssä nähdään taiteilija Akseli Gallen-Kallelan tunnetuimpia maalauksia: Kalevala-aiheita, Suomen kansaa ja luontoa kuvaavia teoksia sekä maalauksia Pohjois-Amerikkaan ja Afrikkaan suuntautuneilta matkoilta.

Ikonisten teosten rinnalla Kansallismuseossa nähdään Gallen-Kallelan vähemmän tunnettua tuotantoa suunnittelijana: maalaustaiteen ja grafiikan lisäksi hän suunnitteli muun muassa taidekäsitöitä ja taideteollisia tilaustöitä.

Kansallismuseon näyttely tuo esille taitelijan, jonka kädenjälki määritteli kansallista kuvastoa ja näkyi maalaustaiteen lisäksi muillakin taiteen aloilla. ”Gallen-Kallelaa voisi kutsua varsinaiseksi renessanssi-ihmiseksi, sillä hän perehtyi myös freskomaalauksen saloihin, suunnitteli tekstiileitä, univormuja ja mitaleita, teki mainosgrafiikkaa, lasimaalauksia, huonekaluja ja toimi arkkitehtinä”, näyttelypäällikkö Minerva Keltanen Suomen kansallismuseosta kertoo.

Näyttelyssä nähdään myös harvoin esillä olleita freskoluonnoksia Pariisin vuoden 1900 maailmanäyttelyä ja Kansallismuseon Keskihallia varten.

Ahkera keräilijä kartutti museoiden kokoelmia

Näyttely kertoo kansainvälisesti arvostetun taiteilijan urasta aikana, jolloin Suomi ja Eurooppa olivat murroksessa.

Kansainvälisenä taiteilijana ja kosmopoliittina Gallen-Kallela oli taiteilija, joka eli keskellä aikakauden taidevirtauksia kuten naturalismia, symbolismia ja kansallisromantiikkaa. Näiden pohjalta hän loi omaperäisen tyylinsä.

Gallen-Kallela oli ahkera keräilijä, jonka matkoilta tekemät maalaukset ja niiltä tuomat esineet nousevat yhdeksi näyttelyn teemoista.

Nykyisellään Suomen kansallismuseon kokoelmista löytyville esineille löytyy vastineensa näyttelyssä esillä olevista teoksista ja Keskihallin Kalevala-teemaisista freskoista.

Tanssia ikonisten freskojen alla

”Gallen-Kallela kuuluu kansallisen kulttuurimme kulmakiviin, ja ansaitsee tulla myös uudelleen tulkituiksi oman aikamme näkökulmista. Toivomme, että taiteilijan keskeinen tuotanto tulee näyttelyn kautta tutuksi yhä uusille yleisöille”, ylijohtaja Elina Anttila Suomen kansallismuseosta sanoo.

Näyttelyn ajan kaikki 18–30-vuotiaat, opiskelijat ja työttömät pääsevät Kansallismuseoon 6 eurolla. Alle 18-vuotiaat pääsevät tuttuun tapaan sisään ilmaiseksi.

Myös näyttelyn ohjeisohjelmisto kutsuu kokeilemaan ja nauttimaan taiteesta itse. Joka toinen keskiviikko Kansallismuseon ikoniset freskot voi kokea uudella tapaa Pop Up -FrescoDiscossa. FrescoDiscossa soi 1900-luvun alun parhaita hittejä Pariisista, Lontoosta, Berliinistä ja New Yorkista. Luvassa on myös hurmaavimpia melodioita aikakauden Suomesta ja taiteilijan Kenian vierailulta. Ensimmäinen Fresco Disco on 7. joulukuuta.

Kansallismuseon Drink and Draw -piirustusilloissa osallistujat puolestaan pääsevät piirtämään nopeita luonnoksia Gallen-Kallelan taiteen inspiroimina. Näyttelyn aikana pidetään myös opastettuja kierroksia suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja verkon kautta striimattuna. Opastukset kuuluvat pääsymaksun hintaan.

Akseli Gallen-Kallela -näyttely on avoinna 2.12.2022–2.4.2023 Kansallismuseossa.