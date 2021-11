Aktia Pankin toimitusjohtaja Mikko Ayub Oulun yliopiston hallitukseen

Mikko Ayub on toiminut Aktia Pankin toimitusjohtajana vuodesta 2018. Sitä ennen hän on toiminut eri johtotehtävissä Nordeassa sekä analyytikkona Meritassa ja ekonomistina Suomen Pankissa. Ayubilla on lukuisia hallitusjäsenyyksiä. Hänellä on maisterintutkinto taloustieteestä Helsingin yliopistosta sekä rahoituksen MBA-koulutus Hankenilta.

”Oulu on minulle tähän asti tullut tutuksi liike-elämästä ja olen erittäin innostunut nyt mahdollisuudesta tutustua myös Oulun tiedemaailmaan. Oulun yliopisto on monessa eri yhteydessä osoittanut vahvuutensa, ja on hienoa päästä mukaan kehittämään sitä edelleen”, Ayub toteaa.

Kollegio piti uuden hallitusjäsenen valinnassa keskeisenä muun muassa monipuolista talousosaamista tilanteessa, jossa yliopisto on tekemässä historiallisen merkittäviä kiinteistöpäätöksiä. Myös kansallinen ja kansainvälinen kokemus sekä laaja-alainen verkottuminen nähtiin tärkeiksi. Valintaa valmisteli kollegion sisäinen työryhmä, johon kuuluivat Tiina Kinnunen (pj), Juha Ahola, Risto Kerkelä, Pirkko Viitala, Anni Vakkuri ja Jukka Turunen (aluksi Teemu Virtanen).

Oulun yliopiston hallituksessa toimii tammikuusta alkaen yksitoista henkilöä, joista kuusi tulee yliopistoyhteisön sisältä ja viisi yhteisön ulkopuolelta. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä viisi on uusia ja ulkopuolisista jäsenistä Mikko Ayub on ainoa uusi.

