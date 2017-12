Aktiivimallin yhdenvertaisuusongelmaa ei voi sivuuttaa

Akavan Erityisalat pitää pöyristyttävänä, ettei edes perustuslakivaliokuntaa kuunnella aktiivimallin ongelmista.

Liitto on monien muiden tavoin tuonut alusta asti esille, että ns. aktiivimalli asettaa työttömät epäyhdenvertaiseen asemaan.



– Näkemyksemme on, että työttömyysturvan taso ei voi vaihdella sen mukaan, onko työtä tai palveluja tarjolla. Mikäli aktiivimalliin mennään, tulisi toteuttaa edes perustuslakivaliokunnan parannusehdotukset. Valiokunta esittää, että lakiehdotukseen sisällytetään sääntelyä, jolla varmistetaan, että henkilöllä on tosiasialliset mahdollisuudet aktiivisuusedellytysten täyttämiseen, sanoo edunvalvonnan päällikkö Helena Lamponen Akavan Erityisaloista.

Korjailua parempana vaihtoehtona Akavan Erityisalat pitää edelleen, että aktiivimallista luovutaan kokonaan.

– Korkeasti koulutetun työvoiman näkökulmasta aktiivimalli on yhdenvertaisuusongelmien lisäksi epätarkoituksenmukainen. ”Pakkoaktivointi” mihin tahansa satunnaiseen työhön inflatoi nopeasti koulutetun työnhakijan. Mallissa sivuutetaan koulutuksen tuoman erityisosaamisen merkitys eikä malli todennäköisesti edistäisi jäsentemme laadullista, koulutusta vastaavaa työllistymistä. Aktiivimalli olisi nöyryyttävä kokeilu, jonka työllisyysvaikutuksia on erittäin vaikea arvioida, Lamponen sanoo.

Eduskunnassa käsittelyssä olevassa mallissa työttömyysturva pienenee, ellei hakija ole osoittanut aktiivisuutta olemalla tietyn ajan missä tahansa työssä tai osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun. Akavan Erityisalojen jo kesäkuussa esittämässä lausunnossa todetaan, että ”riittävää aktiivisuutta” on mahdotonta osoittaa, jos edellytettyä, edes lyhytkestoista työtä tai työllistymistä edistäviä palveluja ei ole tarjolla.Tarjonta vaihtelee paljon eri puolilla maata eikä työtön voi itse vaikuttaa tarjonnan määrään.

