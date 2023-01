AKT:n hallitus antoi valtuudet päättää työtaistelutoimista

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti perjantain 20.1. kokouksessa nostaa AKT:n työtaisteluvalmiutta antamalla liiton johdolle valtuudet päättää työtaistelutoimenpiteistä. Varsinaisia lakkoilmoituksia ei ole vielä annettu, mutta ne ovat lähiaikoina mahdollisia, mikäli ratkaisuja ei synny neuvottelemalla.

- Erikoiseksi työmarkkinatilanteen tekee se, että kaikkien alojen työnantajat tuntuvat ulkoistaneen päätäntävaltansa teknologiateollisuudelle. Vaikuttaa, että todellinen vastapuoli meillekin on siis Teknologiateollisuuden työnantajat ja tällä kierroksella työehtosopimusten ratkaisut tehdään järjestään valtakunnansovittelijan toimistossa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Liipasimella uusia toimia

AKT:n näkökulmasta seuraava viikko nähdään ratkaisevana. Mikäli edistystä ei synny ennen kuun vaihdetta, on neuvotteluja vauhditettava järjestöllisillä toimenpiteillä. AKT:n sopimusalojen työehtosopimukset päättyvät valtaosin 31.1.2023. Samalla päättyy liiton työrauhavelvoite.

- Neuvotteluratkaisuun pyritään ilman muuta, mutta sisältö ratkaisee. Palkkojen ja työehtojen on oltava riittävällä tasolla, jotta uusia sopimuksia saadaan solmittua, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko linjaa.

AKT lähettää terveiset teknologiateollisuuden työnantajaliitolle, joka on kansalaisten ostovoiman suhteen paljon vartijana:



- Toivomme, että työnantajaliitot todella ymmärtävät tavallisten ihmisten ahdingon, jota ostovoiman väheneminen merkitsee. Tilanne on vakava ja nyt ihmisten on todella vaikea selvitä laskuistaan ja arkipäivästään. Tarvitaan ostovoimaa selvästi tukevia palkkaratkaisuja, AKT:n 2. varapuheenjohtaja Niko Blom toteaa.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry neuvottelee kaikkiaan 12 työehtosopimuksesta, jotka ovat päättymässä 31.1.2023.

Neuvotteluja käydään Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT) ry:n kanssa kuorma-auto-, linja-auto-, huoltokorjaamo- ja terminaalitoiminta-alojen, linja-autoasemien sekä säiliöauto- ja öljytuotealan sekä huolinta-alan varastoterminaalien sopimuksista. Satamaoperaattorit ry:n kanssa neuvotellaan ahtausalan sopimuksesta. Neuvotteluja käydään myös elintarvikealan- ja kaupan automiesten, taksiliikenteen sekä ensi viikosta alkaen Airpron sopimuksesta.

SAK:n liittojen yhteisenä tavoitteena on Saksan teollisuusliittojen saama sopimustaso. Kun sen tasoa ei ylitetä, säilytetään edelleen Suomen kilpailukyky, eikä ratkaisulla olla kiihdyttämässä myöskään inflaatiota. Liitot kamppailevat tällä sopimuskierroksella tiiviisti yhdessä.