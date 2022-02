Al-Taee ja Hopsu: Ukrainalaisia autettava - viisumivapaus myönnettävä vakavasti loukkaantuneille ja haavoittuneille siviileille!

SDP:n Paula Werning: Seksuaalirikoksien lakiuudistus on historiallinen parannus 23.2.2022 16:58:13 EET | Tiedote

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää lakiuudistusta todella tervetulleena parannuksena. Edellisestä seksuaalirikosten kokonaisuudistuksesta on kulunut peräti kaksi vuosikymmentä. Hallitus käsitteli hallitusohjelman mukaista lakiuudistusta tänään eduskunnassa. Keskeinen muutos on raiskausrikosta koskevan säännöksen muuttaminen suostumusperustaiseksi. Jatkossa kyllä on kyllä ja ei on ei. - Raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi tulee olemaan se, että sukupuoliyhteydessä oleminen henkilön kanssa, joka ei siihen osallistu vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisuuden puuttuminen on siis painavin asia. Tämä parantaa olennaisesti myös lapsen, vammaisen ja vanhuksen asemaa uhrina, Werning sanoo. Nykyisen pakottamisen seksuaaliseen tekoon korvaa jatkossa seksuaalinen kajoaminen. - Esimerkiksi seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavat seksuaaliset teot, muutkin kuin sukupuoliyhteys. Eli niihin tekoihin, mihin toinen osapuoli ei osallistu vapaaehtoisesti kuten seksuaalisen kuvan luvaton