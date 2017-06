Älä epäröi hakea apua väkivaltaan

Kutsu medioille: Turvapaikanhakijaperheiden toiminnasta vastaanottokeskuksissa saatu hyviä kokemuksia 8.6.2017 12:38 | Kutsu

Turun seudulla on useita vastaanottokeskuksia, joissa asuu kymmeniä lapsiperheitä. Porin vastaanottokeskuksessa asuu parhaillaan 28 lapsiperhettä, joissa on lähes 50 alle kouluikäistä lasta ja koululaisia. Lapsiperheiden tilanne on haastava, sillä vanhemmat saattavat olla väsyneitä, traumatisoituneita ja stressaantuneita turvapaikkaprosessista ja tulevaisuuden epävarmuudesta. Mediainfossa kuulemme, miten pienillä ja edullisillakin keinoilla on pystytty tukemaa perheiden ja lasten hyvinvointia.