Älä jonota lauantaina jäteasemalla – maksa puutarhajätteiden maksu etukäteen verkkokaupassa

Verkkokauppaostaminen on nyt kaikkialla – myös jäteasemalla. Järvenpään Puolmatkassa Kiertokapula Oy:n jätteenkäsittelyalueella on tulevina neljänä lokakuun lauantaina käytössä pilottikokeilu, jossa risuja ja haravointijätteitä jäteasemalle tuovat voivat maksaa jätemaksunsa etukäteen verkkokaupassa. Järvenpään pilotista kerätään käyttäjäkokemuksia ja palvelua mahdollisesti laajennetaan myös Hämeenlinnaan, Hyvinkäälle, Nurmijärvelle ja Valkeakoskelle.

Lokakuu on jäteasemilla ruuhkaista aikaa, kun syyssiivousta tekevät tuovat asemille risuja ja haravointijätettä. Jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy halusi tehdä käynnistä sujuvampaa ja tilasi ohjelmistotalo Oscar Softwarelta verkkokaupan, jolla maksun voi suorittaa helposti ennen jäteasemalle tuloa. Verkkokauppaan ei tarvitse kirjautua tai luoda tunnuksia, vaan maksamisen yhteydessä palveluun kirjoitetaan omat yhteystiedot ja auton rekisterinumero. Rekisterinumero toimii tunnistetietona asiakkaan tullessa paikan päälle. Uuden maksutavan myötä myös punnitus on nopeampaa, kun ajoneuvo tarvitsee punnita ainoastaan kerran.

- Jäteasemille syntyy helposti ruuhkaa syysviikonloppuina, kun maksut suoritetaan paikan päällä ja jokainen ajoneuvo punnitaan kaksi kertaa. Haluamme tällä verkkokauppapalvelulla tarjota asiakkaillemme nopeamman ja helpomman asiakaskokemuksen, kertoo Kiertokapula Oy:n talous- ja hallintopäällikkö Pekka Sahlberg.

Suomen ensimmäinen ilman kirjautumista toimiva jäteaseman verkkokauppa

Kuten lähes kaikki uudet verkkopalvelut, myös Kiertokapulan verkkokauppa rakennettiin ensisijaisesti mobiilikäyttöä ajatellen.

- Asiakas pystyy helposti ja nopeasti tekemään verkkokauppamaksun vaikka puutarhatöiden lomassa tai automatkalla jäteasemalle. Tämä on tietääkseni Suomen ensimmäinen jätealan verkkokauppa, jossa kuluttaja voi kätevästi ilman kirjautumista maksaa jätemaksun, kun on tuomassa tavaraa jäteasemalle, kertoo Oscar Softwaren verkkoliiketoimintayksikön päällikkö Ilona Leppälä.

Leppälän mukaan erilaisten palvelujen myynti verkkokaupoissa tulee jatkossa lisääntymään yhä enemmän.

- Verkkokauppoja rakennettaessa on tärkeää suunnitella palvelu kokonaisprosessina ostajan näkökulmasta. Ei riitä, että jotain ostetaan, vaan pitää suunnitella, mitä sitten tapahtuu. Kiertokapulan verkkokaupassa on oma mobiilinäkymänsä myös jäteaseman työntekijöille. Verkkokauppapalvelu on siis suunniteltu eri vaiheet ja toiminnot huomioon ottavaksi kokonaisuudeksi, Leppälä kertoo.

Asiakkailta pyydetään nyt käyttäjäkokemuksia Kiertokapulan verkkokaupasta. Verkkokauppa löytyy osoitteesta verkkokauppa.kiertokapula.fi. Verkkokauppapilotti on osa Kiertokapulan strategiaa, jossa palveluja halutaan kehittää itsepalvelun ja digitalisaation suuntaan.

- Kehitämme Kiertokapulassa toimintamallia, jossa pienasiakkaat eli kuluttajat voisivat asioida jäteasemilla myös varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Jotta tämä onnistuu, maksamiseen ja rajatulle alueelle saapumiseen ja poistumiseen tarvitaan uusia tapoja. Verkkokauppamaksaminen on yksi vaihtoehto, jota nyt pilotoimme Järvenpäässä. Verkkopalvelussa voisi tulevaisuudessa olla käytössä myös QR-koodi, jolla jäteasemalla asioiva voisi leimata ajoneuvonsa alueelle ja sieltä ulos, Sahlberg kertoo.