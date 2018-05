Älä tukehdu tietosuojaan, haukkaa pala kerrallaan

LEHDISTÖTIEDOTE 23.5.2018. Nyt on jo kiire, sillä EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Tästä huolimatta monen organisaation valmistautuminen asetuksen vaatimuksiin on yhä alkutekijöissään, osalla täysin retuperällä.

-Tärkeintä on polkaista projekti käyntiin viimeistään nyt. Mutta GDPR:ää ei kannata yrittää hotkaista kerralla, sillä silloin siihen voi tukehtua. Fiksua on edetä pala palalta, silloin kustannuksetkin pysyvät kohtuullisina, sanoo yrittäjä Hannu Hirvonen Pro Pilvipalveluista.

Hirvosen yritys on kehittänyt palvelun, jonka avulla esimerkiksi pk-yritykset, yhdistykset ja taloyhtiöt voivat kohtuullisin kustannuksin luoda vaadittavan dokumentaation, kouluttaa samalla henkilöstön ja tehdä riskien arviointeja.

Kaikkea tätä tukee vahva koulutus- ja taustamateriaali, joka on laadittu helposti ymmärrettävään muotoon.

Yksi Pro Pilvipalvelujen kanssa tietosuoja-asioiden kuntoon laittamisesta sopimuksen tehnyt yritys on rovaniemeläinen Lapin Timanttisahaus Oy.

-Päädyimme Pro Pilvipalveluihin, koska hinta on järkevä ja ratkaisu tuntuu selkeältä, ja kantaa tulevaisuudessakin. Se myös helpottaa työntekijöiden perehdyttämistä asetukseen, sanoo Kaisa Vaaramaa Lapin Timanttisahaus Oy:stä.

Hannu Hirvosen mielestä asetuksen laajuutta ja vaatimusten ulottuvuutta ei ymmärretä riittävästi. Tietoa on paljon – ehkä liikaakin – ja moni yritys ja yrittäjä pitää asetusta vaikeaselkoisena, byrokraattisena, jopa kauhistuttavana, eikä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä.

-Vaikeinta on aloittaminen, mutta olemme tehneet fiksut ohjeet sen helpottamiseksi. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan tehdä heti ja kerralla. Asetuksen käytännön sovelluksetkin muotoutuvat vasta ajan myötä, Hirvonen sanoo.

Protietosuoja.fi avaa asetusta sitä vähemmänkin tuntevalle ja antaa käsityksen sen sisällöstä ja toimista, joita se edellyttää.

-Kiireessä moni saattaa haksahtaa turhan kalliiseen ratkaisuun. Ulkopuolinen konsulttiapu on usein hyvä tapa päästä alkuun, mutta jatkossa tietosuojan on kuitenkin oltava osa organisaation normaalia toimintaa. Siitä on huolehdittava itse, sanoo Hannu Hirvonen.

Pro Pilvipalvelut on julkaissut ilmaiseksi asiakkaidensa käyttöön ja itseopiskeluun uusia kansantajuisia nettisivustoja, joita voidaan hyödyntää myös asiakkaan henkilöstön kouluttamisessa. Yritys jakaa tietoa myös YouTubessa, Facebookissa, LinkedInissä, SlideSharessa ja Twitterissä.

www.propilvipalvelut.fi

www.protietosuoja.fi

www.tietosuoja-asetus.org

www.protietosuojavastaava.fi

www.tietoturva.pro

www.tietosuojaloukkaus.fi

www.tietoturvaloukkaus.fi

www.poikkeamailmoitus.fi