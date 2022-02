Alamaa on runomatka pohjalaisiin maisemiin

Jyrki Pellisen runokokoelma Alamaa on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Jyrki Pellinen (s. 1940) julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa vuonna 1962. Sen jälkeen hän on jatkanut herkeämättä omaleimaista, taiteellisia kompromisseja kaihtavaa taidettaan. Tuloksena on ollut yli sata kaunokirjallista teosta – sekä lyriikkaa että proosaa.

Uusimmassa runokokoelmassaan Alamaa Jyrki Pellinen sukeltaa pohjoispohjalaisen maaseudun tunnelmiin ja siellä asuvien ihmisten tuntoihin. Välillä runokirjan minähahmo muuttaa vanhaan espoolaiseen taloon ja ikävöi Pohjanmaalle. Teos osoittaa, että helsinkiläisenä runoilijana uransa luonut ja Helsingissä yhä asuva Pellinen on kotonaan ja samanaikaisesti vieraisilla kaikkialla, missä on elämää: Pietarissa, New Yorkissa, Pariisissa ja uusimman kirjansa maisemissa Kalajoella.

PELLINEN, JYRKI : Alamaa

190 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789523810723

Ilmestymisaika: Helmikuu 2022

