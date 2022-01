Alan konkarit liittyvät Coalescen palvelukseen edistämään alustan kehitystä ja asiakaskasvua

SAN FRANCISCO, Jan. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datan muuntamisyhtiö Coalesce ilmoitti tänään johtotiiminsä laajentumisesta: sen palvelukseen liittyivät Vincent Calcagnile, Frederik Naessens ja Mark Van Der Heijden johtamaan myyntiä, teknistä arkkitehtuuria ja suunnittelua EMEA-alueella. Calcagnile, Naessens ja Van Der Heijden perustivat yhdessä DataTokon, data-automaatioon ja DataOpsiin keskittyvän start-up-yrityksen. Kolmikolla on yhteensä 50 vuoden kokemus alustojen menestyksekkäästä kasvattamisesta ja skaalauksesta sekä asiakkaiden houkuttelemisesta.



Frederik Naessens, Lead Architect – Naessens tuo mukanaan yli 20 vuoden kokemuksen teknisenä arkkitehtinä. Hänen viime aikaisiin meriitteihinsä kuuluu DataTokon perustaminen. Johtavana arkkitehtinä Naessensin vastuulla oli DataOps-alustan kehittäminen ja tiivis yhteistyö tiimin jäsenten ja asiakkaiden kanssa alustan kasvun edistämiseksi. "Coalescen palvelukseen liittyminen tässä vaiheessa on jännittävää. Olen luonut start-up-yrityksen aiemmin, joten alustan sujuvoittaminen ja asiakaskannan kasvattaminen tarjoavat minulle sekä haastetta että seikkailua. Tuskin maltan odottaa näkeväni, miten sekä yritys että alusta kasvavat tulevina vuosina", sanoi Naessens.

Mark Van Der Heijden, Lead Engineer – Van Der Heijden on kokenut johtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus teknologiayrityksissä työskentelystä, minkä lisäksi hän oli mukana perustamassa DataTokon tiimiä johtavana insinöörinä. "Intohimonani on luoda vaikuttavia alustoja, jotka tukevat datayhteisöä. Kun sain selville, mitä Coalescen suunnitelmissa oli, tiesin, että halusin olla siinä mukana, ja olen todella iloinen, että tämä toteutuu kahden muun DataTokon perustajan kanssa. Tämä on jännittävä hetki siirtyä yrityksen palvelukseen, enkä malta odottaa pääseväni työskentelemään Armonin ja tiimin kanssa", sanoi Van Der Heijden.



Vuonna 2020 perustetun Coalescencen tiimi on rakentanut kaikessa hiljaisuudessa mullistavaa datan muuntamistuotetta ja tullut vähän aikaa sitten suuren yleisön tietoisuuteen ilmoittaen 5,92 miljoonan siemenrahoituksesta sekä datan muuntelutyökalusta, joka on nyt tiettyjen Snowflake-asiakkaiden saatavilla.

Coalesce helpottaa datan muuntamista, puhdistusta, hallintaa ja dokumentointia rikastaen analytiikan maailmaa ainutlaatuisen tuotearkkitehtuurin ja joustavuuden keinoin. Coalesce on ainut yritysluokan datan muunnostyökalu, joka asettaa koodin etusijalle ja painottaa graafista käyttöliittymää hyödyntämällä sarakkeet huomioivaa arkkitehtuuria, joka on rakennettu alusta alkaen. Coalesce pyrkii helpottamaan data-ammattilaisten elämää auttamalla heitä muuntamaan dataa niin tehokkaasti kuin mahdollista ja suuressa mittakaavassa.

"Meillä on ilo toivottaa Vincent, Frederik ja Mark tervetulleiksi Coalescen perheeseen. He ovat tärkeitä kasvun edistäjiä laajentaessamme alustaa ja jatkaessamme asiakkaiden houkuttelemista maailmanlaajuisesti. Ryhmä on erittäin lahjakas, ja se on työskennellyt yhdessä aiemminkin, minkä ansiosta se pääsee heti täyteen vauhtiin tänä tiimimme erittäin voimakkaan kasvun aikana", sanoi Armon Petrossian, yksi Coalescencen perustajista ja CEO. "Tehtävämme on parantaa analytiikan näkymiä radikaalisti, ja kykenemme siihen vain, jos tukenamme on vankka tiimi, joka ottaa tosissaan missiomme ottaa datan muuntelu käyttöön yritystasolla."

Coalescen tiimi aikoo kasvaa vuonna 2022. Jos haluat tietää lisää tulevista mahdollisuuksista, käy osoitteessa https://coalesce.io/ .

Coalesce

Vuonna 2020 perustettu Coalenscence on ainut datan muunnostyökalu, joka on valmistettu suurta asiakkaiden määrää varten. Sen koodin etusijalle asettava graafista käyttöliittymää painottava lähestymistapa tarjoaa nopeutta, joustavuutta ja hallinnoitavuutta, joiden avulla datan muuntelua voidaan automatisoida yritystasolla. Coalesce pyrkii helpottamaan data-ammattilaisten elämää auttamalla heitä muuntamaan dataa niin tehokkaasti kuin mahdollista ja suuressa mittakaavassa. Coalescen tukena on 11.2 Capital ja GreatPoint Ventures, ja se tukee asiakkaita kaikkialla maailmassa. Lue lisää osoitteessa https://coalesce.io/ .

