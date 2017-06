Ålandsbankenille Grand Prix-palkinto Cannes Lionsissa

21.6.2017 09:33 | Ålandsbanken

Ålandsbanken palkittiin Grand Prix -palkinnolla Cannes Lionsin yritysvastuukategoriassa. Ålandsbankenin edustajat vastaanottivat palkinnon tiistai-iltana Cannesissa.

Ålandsbanken ja ruotsalainen mainostoimisto RBK palkittiin oivaltavasta työstään Itämeren tilan esilletuomisesta ja pankin konkreettisista ilmastoteoista. Pankki palkittiin muun muassa Itämerikortistaan ja Åland Index -innovaatiostaan.

- Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä palkinnosta. Mainosmaailman ykköspalkinto on suuri kunnia meille ja yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat mahdollistaneet projektin. Grand Prix on iso kiitos monivuotiselle työlle, jota Ålandsbanken on tehnyt yhdessä asiakkaittensa kanssa Itämeren hyväksi. Olemme halunneet osoittaa, että jokainen voi antaa panoksensa paremman ilmaston puolesta, ja toivomme, että työmme inspiroi muita tekemään samoin, Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja Anne-Maria Salonius sanoo.

Ålandsbanken on kehittänyt Itämerikortin, joka on maailman ensimmäinen kuluttajan hiilijalanjälkeä reaaliajassa mittaava maksukortti. Itse maksukortti on biohajoava, ja hiilijalanjäljen mittaaminen on kytketty uuteen Åland Index-nimiseen indeksiin. Åland Indexin avulla asiakas voi seurata korttiostostensa ympäristövaikutuksia verkko- ja mobiilipankissa ja halutessaan korvata hiilijalanjälkeään ympäristölahjoituksilla tai muuttamalla kuluttajakäyttäytymistään.

Åland Index on kehitetty yhteistyössä RBK:n, MasterCardin, KPMG:n, Gemalton ja Crosskeyn kanssa. Cocomms on toiminut projektin viestintäkumppanina Suomessa. Ålandsbankenin innovaatioita on esitelty muun muassa YK:n päämajassa New Yorkissa hyvänä esimerkkinä käytännön toimenpiteistä ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

- Olemme kaikki riippuvaisia ympäristöstämme. Meille se on erityisen selvää, koska toimintamme on kotoisin saarelta keskellä Itämerta. Haluamme tehdä osamme paremman ilmaston puolesta tarjoamalla asiakkaille konkreettisia työkaluja ympäristötietoisuuden parantamiseen. Kaikki voivat kantaa kortensa kekoon paremman ympäristön puolesta yhteistyön, asiantuntijatiedon ja uusien innovaatioiden avulla Salonius sanoo.

Cannes Lions -festivaalia pidetään maailman arvostetuimpana mainosalan kilpailuna. Festivaaleihin osallistuu noin 20 000 henkilöä joka vuosi.



Lisätietoja: Cannes Lions: www.canneslions.com

Ålandsbankenin Itämerityö (hakemusmateriaali Cannes Lionsiin): https://vimeo.com/184291736

Anne-Maria Salonius

Ålandsbankenin Suomen liiketoiminta-alueen johtaja

0407331106