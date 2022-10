Alanvaihtajille tarjotaan palkallista koulutusta lähihoitajaksi

Oppisopimuskoulutukseen päädyttiin, jotta koulutuskynnys on matala myös työssä oleville alanvaihdosta kiinnostuneille henkilöille. Tavoitteena on löytää koulutukseen työelämässä kokeneita aikuisia, jotka miettivät alan vaihtoa ja haluavat tehdä merkityksellistä työtä. Opiskelijoille maksetaan palkkaa koko koulutuksen ajan, joten toimeentulo on vakaalla pohjalla.

– Työntekijäpula on kova. Osaavien työntekijöiden löytäminen on elintärkeää, jotta voimme turvata hyvät palvelut asiakkaille ja taata arvokkaan vanhuuden. Yhtenä kirittäjänä on tuleva hoitajamitoitus, kertoo Sointu Senioripalveluiden henkilöstö- ja liiketoimintajohtaja Arja-Riikka Kataja.

– Yhteiset arvot on auttaneet löytämään toisemme. Olemme kaikki yhteiskunnallisia yrityksiä ja tavoitteemme on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen vastuullisesti ja kestävästi. Arvopohja on keskeinen vetovoimatekijä myös työntekijöille.

– Meidät erottaa muista toimijoista myös paikallisuus. Tampere on kotimme, toteaa yhteistyön taustoista Viola-kodin henkilöstöpäällikkö Elina Konsala.

– Jaamme yhteisen huolen henkilöstön pysyvyydestä. Palkallisen koulutuksen tavoitteena on pitkäjänteisesti sitouttaa työntekijöitä meille, jatkaa TampereMission henkilöstöjohtaja Merja Lahtinen.



Palkallinen opiskeluaika ja laadukas ohjaus sitouttavat

Nyt alkava lähihoitajakoulutus käynnistyy eri lähtökohdista kuin yleensä. Ensin opiskellaan palveluosaamisen paikallinen tutkinnon osa. Se madaltaa alan vaihtamisen kynnystä.

– Alkuun on mahdollisuus rauhassa tutustua uuteen työyhteisöönsä, perehtyä työpaikan käytäntöihin ja havainnoida kehittämisen kohteita, kertoo TAKKin koulutuspäällikkö Kati Aimonen.

Työpaikalla opiskelijat saavat tuekseen oman työpaikkaohjaajan. Lähihoitajakoulutuksen kylkeen kytketään ohjaajille suunnattu työpaikkaohjaajavalmennus. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoille laadukas ohjaus työpaikalla.

Koulutuksen ensimmäinen aloitus on marraskuun loppupuolella ja toinen aloitus tammikuussa 2023. Tämän jälkeen ryhmät yhdistyvät. Koulutus kestää noin kaksi vuotta aiemmasta osaamisesta riippuen.

Työnantajat haastattelevat hakijat ja ohjaavat sopivat henkilöt soveltuvuustesteihin. Kyse ei ole oikoreitistä alalle vaan hakijoiden soveltuvuus testataan, kuten kaikissa muissakin TAKKin lähihoitajakoulutuksissa. Tavoite on, että valmistumisen jälkeen opiskelijat jäävät töihin oppisopimustyöpaikkoihinsa.