Alberga idrottspark blir Esbos största idrottsplats

Helmet-lukuhaaste laajenee haasteperheeksi - myös musiikki mukaan 29.12.2017 13:59 | Tiedote

Helmet-lukuhaaste, Pieni lukuhaaste ja Helmet-musahaaste 2018 on nyt julkaistu. Helmet-lukuhaaste on 50 kohdan lista erilaisia hauskoja ja haastavia tapoja valita itselleen lukemista vuoden aikana. Se julkaistaan jo neljättä kertaa. Lukuhaaste on saatavilla suomen lisäksi ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. Lyhyempi, 25 kohdan Pieni lukuhaaste, on suunnattu lapsille ja nuorille mutta sopii myös aikuisille, jotka kaipaavat vähemmän laajaa ja vaativaa lukulistaa. Tänä vuonna haasteperheeseen on ensimmäistä kertaa liittynyt myös musiikkikirjastolaisten laatima Helmet-musahaaste.