Albert Wuokon Palkinto 2017 Professori Heikki Ruskoaholle

Suomen farmaseuttinen yhdistys on myöntänyt tämän vuoden Albert Wuokon palkinnon professori Heikki Ruskoaholle yhdistyksen 130-v. gaalaillallisen yhteydessä Katajanokan kasinolla. Professori Ruskoaho toimii Helsingin yliopistossa Farmasian tiedekunnassa farmakologian ja lääkekehityksen professorina. Heikki Ruskoaho on tällä hetkellä myös Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtaja ja hän on toiminut aiemmin Oulun yliopiston molekulaarisen farmakologian professorina. Palkintosumma on 6000 euroa.

Palkinto myönnettiin professori Ruskoaholle esimerkillisestä poikkitieteellistä työstä Suomen farmasian kehittämiseksi. Hänen oma tutkimuskenttänsä liittyy sydän- ja verisuonitauteihin. Hän aloitti uransa verenpainetaudin tutkimisella ja siirtyi myöhemmin sydäninfarktitutkimuksen pariin. Tällä hetkellä Ruskoaho keskittyy mm. siihen, miten ja millaisilla lääkeaineilla pystyttäisiin korjaamaan infarktin jälkeisiä muutoksia. Hienona esimerkkinä monitieteellisten haasteisiin pureutumisesta oli professori Ruskoahon johtama TEKESin rahoittama strateginen tutkimusavaus 3iRegeneration - Innovative Induction Initiative, jossa partnereina ovat Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto ja hanke yhdistää laajasti eri asiantuntijoita farmasian, biotieteiden, kemian, fysiikan, insinööritieteiden ja lääketieteen alalta.



Heikki Ruskoahon kokemus lääkealalta on ainutlaatuisen laaja. Hän on ollut mukana niin kohdemolekyylitutkimuksessa, viranomaistoiminnassa, markkinoinnissa, hallinnossa kuin eettisissä toimikunnissakin. Viimeaikaiset tutkimushankkeet lääkkeen vaikutuksen kohdentamisesta täydentävät Ruskoahon tieteellisen toiminnan kattamaan kaikki lääkekehityksen vaiheet. Monipuolinen työnkuva ja kiinnostus toimia muiden kanssa on vuosien varrella muodostanut hänelle laajan kontaktiverkon, joka on johtanut huippuluokan tutkimukseen.



Professori Ruskoaholla on ollut keskeinen merkitys farmakologian tieteenalan kehittymiselle Suomessa. Hänen ohjauksessaan on valmisteltu yli 40 väitöskirjaa ja hän on julkaissut yhteensä lähes 400 erityyppistä tieteellistä julkaisua joihin on viitattu yli 10000 kertaa. Hänellä on laaja kokemus luottamustehtävistä lääkealalla ja tieteellisissä yhteisöissä.



Suomen farmaseuttinen yhdistys on vuonna 1887 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on farmaseuttisten tieteiden, farmaseuttisen tutkimuksen ja niiden sovellutusten edistäminen. Yksityisiä tutkijoita yhdistys tukee myöntämällä apurahoja ja jakamalla tunnustuspalkintoja. Albert Wuokon palkinto on vuosittain jaettava palkinto farmasiaa edistäneelle henkilölle, ja yksittäisenä palkintona Wuokon palkinto on merkittävin maassamme farmasian alalla jaettavista tunnustuksista.