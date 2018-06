Åldersgränsövervakningen för spel om pengar behöver förbättras i Vasa

Vasa yrkeshögskolas (VAMK) studerande inom social- och hälsovårdsbranschen gjorde i april 2018 provköp av spel om pengar i anslutning till Pakka-verksamhetsmodellen vid 32 objekt i Vasa. Bara vid två objekt frågade försäljaren efter identitetsbevis och vägrade att sälja eller förhindrade spelandet.

”Klockan är lite över två, då jag spänt stiger in i servicestationens lokaler. Samtidigt kommer en grupp flickor i högstadieåldern för att köpa godis och lemonad. Jag hör på deras prat att skoldagen just har slutat. Jag smyger mig in i deras gäng och köper en likadan godisstång som de också ser ut att köpa. Jag öppnar min godisstång och blir stående en stund bredvid flickorna alldeles invid spelapparaterna. Jag ställer mig framför spelautomaten och sätter in några mynt i den. De personer som är vid kassan fortsätter med sina sysslor normalt, de tittar inte ens på mig. Vinst, ingen vinst, vinst, ingen vinst. Det här fortsätter en stund och flickorna far redan iväg någon annanstans. Det gör jag också. ” Så här beskriver en Vasastuderande en provköpssituation för spel om pengar.

– Med hjälp av provköp strävar man efter att reda ut hur lätt det är för en person som ser ung ut att spela på penningautomater eller köpa penninglotter utan att behöva visa identitetsbevis, berättar verksamhetskoordinator för rusmedelsförebyggande arbete Merja Huttunen-Metsi.

Åldersgränsen för spel om pengar är i Finland 18 år. En rekommendation är att identitetsbevisen ska kontrolleras för alla som ser ut att vara under 23 år. Försökspersonerna var myndiga personer som var yngre än det här.

Bara två gånger frågades efter åldern vid köp av penninglotter, vid spel på automater inte en enda gång

Frågan efter identitetsbevis och avsaknaden av ett sådant ledde i de här två fallen uttryckligen till avböjande att sälja en penninglott. I spelandet på spelautomat ingrep man inte en enda gång.

”Man väntade varje gång på att frågan efter pappren skulle komma och det var konstigt att det inte hände oftare än två gånger,” beskrev försökspersonerna och uttryckte sin oro över resultatet i Vasas affärer.

– Alla objekt som var med i försöket fick det egna resultatet till sitt förfogande så att de kan utveckla ansvarsfullheten i sin verksamhet, berättar Huttunen-Metsi som har koordinerat provköpen.

Ansvar hos vuxna

– De vuxna har ansvar för förebyggande av spelproblem, betonar Huttunen-Metsi. Barns och ungas hjärnor är i ett utvecklingsskede, varvid risken för att olika beroenden utvecklas är större. Olika kriser i den ungas liv, såsom mobbning, ensamhet och rusmedelsanvändning kan öka spelandet, fortsätter Huttunen-Metsi.