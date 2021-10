Aleksi Kaunisvedelle, Jani Lakaselle ja Janne Korvelle puut Menestyjien puistoon Vihdissä – Vuoden liikuntateko -palkinnon saa NuPS

Ehdotuksia puiden saajiksi kerättiin kuntalaisilta 4.-27. kesäkuuta, ja niitä saatiin yhteensä 86 kappaletta. Tunnustuksen saajaksi sai ehdottaa yksittäistä henkilöä tai esimerkiksi joukkuelajeissa joukkuetta. Elinvoimalautakunta teki ehdotuksen puiden saajista kuntalaisten vastausten pohjalta, ja kunnanhallitus päätti valinnoista 20. syyskuuta.

– Lämmin kiitos jälleen kuntalaisille hyvistä ehdotuksista puiden saajiksi. Jokainen menestystarina on Vihdille ylpeyden aihe. Omissa lajeissaan menestyneet henkilöt tekevät paikkakuntaa tunnetuksi sekä inspiroivat esimerkillään, kuinka unelmia voi saavuttaa tekemällä niiden eteen sinnikkäästi työtä, sanoo Vihdin kunnanjohtaja Erkki Eerola.

Vuonna 2019 perustettu Menestyjien puisto on tarkoitettu vihtiläisille kiitokseksi, muistoksi ja kannustukseksi. Viime ja vielä kuluvanakin vuonna koronapandemia on vaikeuttanut kansainvälisten arvokilpailujen ja kulttuuritilaisuuksien järjestämistä, joten puiden saajiksi on valittu myös aiempien vuosien menestyjiä.

Vuoden 2020 liikuntateko -palkinnon saaja on Nummelan Palloseura ry. Päätöksen valinnasta teki elinvoimalautakunta. Perusteluissa todetaan, että NuPS tekee vaikuttavaa työtä eri-ikäisten vihtiläisten liikuttamisen hyväksi, mutta erityisesti seuran tekemä vanhustyö ansaitsee Vuoden liikuntateko -maininnan. Seura on huolehtinut korona-aikana vihtiläisistä vanhuksista muun muassa toimittamalla heille jumppaohjeita, pitämällä yhteyttä puhelimitse sekä hoitamalla heidän puolestaan kauppa-asioita.

Uudet istutettavat puut

Aleksi Kaunisvesi saa purppuratuomen (Prunus padus 'Colorata'). Purppuratuomi on ehkä puulajeista punkahtavin ja sopii hyvin Aleksin nykyiseen Blind Channelin genreen: violent poppiin. Sen tummanpunertava ulkomuoto ja lähes musta runko luovat maisemaan rockfiilistä. Puu on nopeakasvuinen ja voi tehdä runsaasti juurivesoja. Nopea kasvu ja juurivesat kuvaavat Aleksin musiikkiuraa: hän on saanut aikaan paljon lyhyessä ajassa.

Jani Lakanen saa sokerivaahteran (Acer saccharum). Sokerivaahtera tuottaa nimensä mukaisesti sokeria. Tästä on vaahterasiirappi tehty. Puun syysväri hehkuu keltaisesta oranssiin, ja runko on kanelinruskea. Vaahtera on suunnistajalle tuttu näky Etelä-Suomen metsissä, tätä tavanomaisuutta rikotaan erilaisemmalla vaahteralla. Sokerivaahtera kasvaa luontaisesti Kanadassa, jossa on hyvin samantyyppinen ilmasto kuin Suomessa, sekä metsäisiä saloja, joissa suunnistusta toteutetaan. Suomessa vaahterat ovat eteläisten lehtojen kasvillisuutta.

Janne Korpi saa isoriippasalava 'Lasipalatsin' (Salix x rubens 'Lasipalatsi'). Isoriippasalava 'Lasipalatsi' on nähnyt kansainvälistä sykettä Helsingin keskustassa. Vaikka sen juuret ovatkin vahvasti olleet Suomen pääkaupungin kamaralla, on puulaji lähtöisin Venäjältä. Tämä 'Lasipalatsi'-yksilö on otettu pistokkaana Helsingin Lasipalatsin vieressä olleesta isoriippasalavasta, jonka myrsky kaatoi vuonna 2003. Myrskyvuosi on sama, kuin Jannen lautailu-uran maailmancupin aloitusvuosi. Puu sopii vihtiläiseen maisemaan ja viihtyy savisessa kasvupaikassa – myös märässä seisovassa vedessä, joka on harvinainen ominaisuus puilla. Tämä kuvaa Jannen lahjakkuutta urheilijana hyvin, ensin ura lumilautailussa ja sen jälkeen raviohjastajana.

Mikä on Menestyjien puisto?

Pajuniityn puistoalueella Etelä-Nummelassa sijaitseva Menestyjien puisto on osa Vihdin kunnan muistamiskäytäntöä. Uusia puita istutetaan puistoon säännöllisesti. Kunnialaatta jokaisen puun kohdalla kertoo kyseisen menestyjän nimen ja taiteen- tai urheilulajin. Muistettava taho on voinut asua tai muutoin vaikuttaa Vihdissä ja on tuonut paikkakunnalle suurta valtakunnallista tai kansainvälistä julkisuutta. Puulajien valinnoissa on pyritty kuvastamaan palkittuja henkilöitä.

Menestyjien puistoon tähän mennessä puun ovat saaneet: