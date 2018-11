Aleksin joulukatu avataan sunnuntaina 25. marraskuuta 70. kerran

Helsingin Aleksanterinkatu saa juhlavalaistuksen tänä vuonna 70:ttä kertaa. Perinne alkoi vuonna 1949, jolloin Aleksanterinkadun kauppiaat koristelivat kadun varren havuin ja valoin ilahduttaakseen raskaista sotavuosista toipuvia kaupunkilaisia.

Joulukadun avajaisjuhlallisuudet alkavat Senaatintorilla Tuomiokirkon portailla kello 15 lauluyhtye Club For Fiven esityksellä. Esiintyjinä nähdään lisäksi EMO Brass -vaskipuhallinyhtye, laulaja Mikael Konttinen, säveltäjä-laulaja Soili Perkiö, Aleksin joulukööri -kuoro sekä oopperalaulaja Waltteri Torikka. Musiikkiohjelman on suunnitellut ja tuottanut Reijo Karvonen.

Itse joulupukki saapuu juhlan päätähdeksi ja tuo terveisensä Korvatunturilta. Joulupukki ja pormestari Jan Vapaavuori saapuvat Senaatintorille HKL:n museoraitiovaunulla. Pormestari sytyttää jouluvalot kello 16.

– Joulukadun avaus on Helsingin pisimpään jatkuneita tapahtumia ja vahva helsinkiläinen perinne. Joulu on juhla, jota vietetään usein perhepiirissä. Kaupunkikin on ennen kaikkea yhteisö, joten joulukadun avausjuhla on hyvä syy tulla juhlimaan joulun odotusta yhdessä, Vapaavuori toteaa.

Joulukadun avaus on Suomen yksi vanhimmista jouluperinteistä.

Jouluparaati lähtee poikkeuksellista reittiä

Avajaisjuhlinta huipentuu paraatiin, joka kulkee Senaatintorilta ydinkeskustan halki kello 16.00–16.45. Teemahahmoista, tontuista, koirista ja tietenkin itse joulupukista koostuva joukko marssii museopaloautojen saattelemana läpi Helsingin keskustan levittäen iloista mieltä ja toivottaen joulun tervetulleeksi kaupunkiin.

Jouluparaatin reitin alku on poikkeuksellinen. Senaatintorilta lähdetään Unioninkadulle, joten parhaat katselupaikat Senaatintorin laidalla ovat tällä kertaa yliopiston päärakennuksella. Unioninkadulta kulkue kääntyy Aleksanterinkadulle, jonka päässä käännytään Mannerheimintielle. Manskulta palataan Pohjoisesplanadia ja Unioninkatua pitkin takaisin Senaatintorille. Esplanadilla on parhaiten tilaa kulkueen seuraamiseen.

Jouluvalot ilahduttavat tammikuun loppuun asti

Joulukadun energiatehokkaat led-valot ilahduttavat kaupunkilaisia tammikuun loppuun asti. Lisäksi keskustassa voi ihailla jouluvalaistuksia muun muassa Esplanadilla, Keskuskadulla, Kaivokadulla, Torikortteleissa Senaatintorin tuntumassa ja Mannerheimintiellä Svenska Teaternilta Lasipalatsille.

Aleksin joulukadun avajaistapahtuman järjestää Helsinki City Markkinointi ry yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Helsinki City Markkinointi ry on ydinkeskustan kiinteistönomistajien, yritysten ja Helsingin kaupungin yhteistyöelin, jonka tavoitteena on ylläpitää ja kehittää keskustan vetovoimaa.

Avajaispäivän aikataulu:

klo 13.00 Hyvän Tahdon Torin myyntikojut avataan Senaatintorilla.

klo 14.00 Torilla alkaa epävirallinen avajaisohjelma.

klo 15.00 Virallinen avajaisohjelma alkaa esityksineen ja puheineen.

klo 16.00 Paraati lähtee marssimaan.

klo 17.00 Paraati on palannut viimeistään reitiltään Senaatintorille.

