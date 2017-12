Aleksis Koski palkittiin parhaasta matematiikan alan väitöskirjasta

Rolf Nevanlinna -instituutin tukisäätiön hallitus on palkinnut filosofian tohtori Aleksis Kosken parhaasta maassamme vuonna 2016 valmistuneesta matematiikan väitöskirjasta.

FT Kosken väitöskirja käsittelee osittaisdifferentiaaliyhtälöitä, jotka ovat keskeinen aihepiiri niin matematiikan tutkimuksessa kuin eri luonnonilmiöitä kuvaavissa matemaattisissa malleissa. Kosken työ vei erityisesti geometriseen analyysiin liittyvien osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaa huomattavasti eteenpäin. Hän selvitti aluksi sekä vektoriarvoisten että korkeamman kertaluvun Beltramin yhtälöiden ratkaisujen rakenteen, ja sen jälkeen materiaalitieteiden ja matemaattisen fysiikan malleissa esiintyvien energia-integraalien minimoijien erittäin vaikeita peruskysymyksiä.

Näitä teemoja Koski selvitti palkintoperustelujen mukaan menestyksellisesti, syvällisesti ja omaperäisesti; väitöskirja onkin poikkeuksellisen ansiokas.

Tällä hetkellä Aleksis Koski työskentelee postdoc-tutkijana Jyväskylän yliopistossa.

Aleksis Koski väitteli Helsingin yliopistossa tammikuussa 2016, ja hänen työnsä ohjasi FiDiPro-professori Tadeusz Iwaniec. Väitöskirjan otsikko oli Elliptic partial differential equations in geometric analysis and the calculus of variations.

Lisätietoja antavat professori Kari Astala, Aalto-yliopisto, matematiikan ja systeemianalyysin laitos, kari.astala@aalto.fi, 040 740 9436, ja professori Tadeusz Iwaniec, Syracuse University, Department of Mathematics, tiwaniec@syr.edu