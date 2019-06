Alepan Korttelitoiveelle tuplavoitto Cannesissa

Euroopan palkituin vähittäiskaupan innovaatio, Alepan Korttelitoive, on tällä viikolla voittanut kaksi pronssista leijonaa Cannes Lions -kilpailussa. Kyseessä on markkinointialan tärkein ja arvostetuin kilpailu.

Alepan Korttelitoive voitti pronssisen leijonan sekä Digital Craft -sarjan IA Application -kategoriassa että Social Influencer -sarjan Retail-kategoriassa. Lisäksi Korttelitoive oli shortlistalla Mobile-sarjan Social Business & Commerce -kategoriassa. Kilpailun taso on korkea ja shortilistalle pääsee kilpailuun osallistuneista töistä vain yksi prosentti.

Jo muutama vuosi sitten lanseeratun palvelun keskiössä on asiakkaiden mahdollisuus jättää tuotetoiveita myymälöissä. Viime vuonna lisämausteeksi tuotiin Facebookissa toimiva chatbot. Chatbotin avulla asiakkaat voivat välittää tuotetoiveita omaan lähimyymäläänsä keskustellen Alepan mainoksista tutun Siponen-hahmon kanssa.

- Alepa on stadilaisten oma lähikauppa. Oma tuotetoive lähikauppaan on helppo kertoa joko myymälässä henkilökunnalle tai verkossa chatbotille. Korttelitoive todentaa oivaltavasti HOK-Elannon olemassaolon tarkoitusta: tuomme hyötyä ja helppoutta asiakkaidemme eli omistajiemme arkeen – modernilla ja ketterällä tavalla, toteaa HOK-Elannon viestintä- ja markkinointijohtaja Tuomas Ahola.

Korttelitoive tyhjensi viime joulukuussa palkintopöydän markkinoinnin eurooppalaisessa Eurobest-kilpailussa. Lisäksi Korttelitoive on palkittu Effie Awards ja Clio Awards -kilpailuissa. Kaiken kaikkiaan korttelitoive on kahminut peräti 30 palkintoa useista eri kilpailuista. Korttelitoiveen on HOK-Elannolle suunnitellut SOK MEDIA ja toteutuksessa mukana ovat toimistoina olleet Carat, Wörks ja Accenture.

- Suomalaisten markkinointitöiden menestyminen Cannesissa on vielä suhteellisen harvinaista. SOK MEDIA voitti Cannesissa viime vuonna Hihna247-tempauksella ja nyt toinen työmme menestyy heti perään. Tämän on mahdollistanut määrätietoinen työ markkinoinnin kehittämiseksi S-ryhmässä ja ideoita arvostava kulttuurin muutos, iloitsee markkinointijohtaja Lauri Toivonen SOK MEDIAsta.