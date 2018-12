AlfaTV pidensi lähetysaikaansa kuudella tunnilla Digitan antenni-tv-verkossa – lähetykset alkavat päivittäin jo puoleltapäivin

AlfaTV on pidentänyt lähetysaikaansa kuudella tunnilla 1.12.2018 alkaen. Digitan antenni-tv-verkossa valtakunnallisesti näkyvän AlfaTV:n uusi lähetysaika on klo 12 - 23. AlfaTV näkyy ilmaiseksi kanavanipussa A kanavapaikalla 15. Kanavan näkyvyysalue kattaa 99,96 % väestöstä.

AlfaTV on niin kutsuttu yleisen edun kanava, jonka päivittäinen uutistoiminta käynnistyi 26.11.2018. Uutiset lähetetään klo 17:55, 20:00 ja 22:55. Yleisen edun kanavalta edellytetyt kuulovammais- ja tekstityspalvelut käynnistyvät myös vuoden 2018 aikana.

AlfaTV on tehnyt viimeisten vuosien aikana merkittäviä panostuksia ohjelmasisältöihinsä. ”Joulua odotellessa esitämme Höppänätontun joulukalenteria päivittäin. Joulun aikaan ohjelmistoomme kuuluvat myös juhlavat joulukonsertit. Ensi keväänä kanavalla käynnistyy hyvinvointisarja H.E.T.K.I. sekä reality-tv Elinvoimaiset. Urheilusta kiinnostuneille on tulossa uusi, raikas ja kokonaisvaltainen jääkiekon makasiiniohjelma Lämäri”, kertoo AlfaTV:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarmo Kalliola. AlfaTV on televisioinut viimeisen kahden vuoden aikana myös Tangomarkkinat. Yhteistyö Seinäjoen Tangomarkkinoiden kanssa jatkuu.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että AlfaTV tarjoaa Digitan antenni-tv-katsojille lähetysajan pidennyksen myötä lisää laadukkaita sisältöjä ja uutislähetyksiä valtakunnallisesti”, sanoo videojakeluliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Ahonen.

AlfaTV:n sisällöt ovat saatavilla myös keväällä 2017 lanseeratussa Permanto-videoarkistossa (permanto.fi). Permanto on saatavilla myös Digitan antenni-tv-verkossa ja Telian kaapeli-tv-verkossa hybridi-tv-palvelun kautta. AlfaTV:tä voi katsoa myös satelliitin kautta Canal Digitalin kanavalta 108 sekä kaapeli-tv:stä. Kanava on aloittanut toimintansa vuonna 2013 ja on kasvattanut tasaisesti katsojaosuuttaan. Kanava tavoitti marraskuussa yli 8 miljoonaa katsojaa.Kanavalla käynnit ovat kasvaneet 2018 syksyllä noin 10 % / kk.

AlfaTV, Liiketoiminnan kehitysjohtaja Jarmo Kalliola, jarmo.kalliola(at)alfatv.fi,

p. 040 502 8890

AlfaTV, Tuottaja ja ohjelmistosuunnittelija Mimosa Kyyhkynen, mimosa.kyyhkynen(at)alfatv.fi, p.040 589 4632

Digita Oy, liiketoimintajohtaja Teppo Ahonen, teppo.ahonen(at)digita.fi,

p. 040 563 0299

AlfaTV on joulukuussa 2013 toimintansa aloittanut koko perheen mainosrahoitteinen yleiskanava, joka lähettää uutisia, urheilua, elokuvia, viihdettä, kulttuuria, ajankohtais-, asia-, keskustelu- ja teemaohjelmia sekä yleiskristillisiä ohjelmia.

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.