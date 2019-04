AlfaTV:n katsojaluvut tuplaantuivat

Katsojamäärät olivat yli kaksinkertaiset tammi-maaliskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kanavan operatiivinen johtaja Jarmo Kalliola iloitsee myös siitä, että talous on ollut plussalla jo kolmen vuoden ajan.

- Kova työ on alkanut tuottaa tuloksia. Valtavirrasta poikkeava ja pääosin kotimainen sisältö on löytänyt yleisönsä. Loppuvuodelle tulevat ohjelmauutuudet palvelevat laajenevaa katsojakuntaa. Uskon, että ne takaavat kasvun myös jatkossa, sanoo Jarmo Kalliola.

Kesän ja syksyn ohjelmatarjonnassa on mukana runsaasti kotimaista kulttuuria. Kanavan musiikki- ja kulttuuriohjelmien kehittämisestä vastaava Timo Suomi nimitettiin taiteelliseksi johtajaksi helmikuussa. Venla- ja Telvis-palkitulla viihdealan konkarilla on mittava kokemus suurten konserttien monikameraohjauksesta ja tuottamisesta.

- Syksyn musiikki- ja kulttuuriohjelmatarjonnassa on jännittäviä uusia avauksia. Olen erityisen iloinen siitä, että saamme tarjota katsojillemme laadukkaita konserttielämyksiä, Timo Suomi sanoo.

Luvassa on suurten konserttien sarja, jossa lavalle nousevat Suomen huippuartistit. Sarjassa nähdään muun muassa Jukka Kuoppamäen 60-vuotista taiteilijauraa juhlistava konsertti, jossa Jukan lisäksi laulavat Katri Helena ja Danny sekä Romanssimusiikin konsertti, jonka esiintyjiä ovat muun muassa Diandra, Kyösti Mäkimattila ja Mikko Leppilampi.

Tangomarkkinat on kesän kohokohta

Katsojatilastojen kannalta kesän ja koko vuoden kohokohta ajoittuu heinäkuulle Seinäjoen Tangomarkkinoihin. Tänä vuonna Tangolaulukilpailuun liittyvää ohjelmaa lähetetään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suoria lähetyksiä välitetään tapahtumasta yli 11 tuntia.

AlfaTV taltioi myös Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlakonsertin, joka lähetetään kanavalla myöhemmin syksyllä. Timo Suomi palaa Tangolaulukilpailun finaalilähetysten ohjaajaksi. Hän ohjasi kilpailut vuosina 2008-2015 Yleisradiolle.

- Tangomarkkinoilla on suuri merkitys koko Suomen kansalle. Koen, että AlfaTV:llä on tärkeä tehtävä kotimaisen yleisön ja viihteenkuluttajan palvelemisessa, sanoo Timo Suomi.

AlfaTV:n tulevaa ohjelmistoa

Lukutoukat on uusi Sanna Stellanin ja Heini Röyskön luotsaama hyvän mielen kirjallisuusohjelma. Sitä on mukava katsoa, vaikka kirjat olisivatkin jääneet hyllyyn pölyttymään. Ohjelmasarja tulee ruutuun lokakuussa. Jokaisessa jaksossa paneudutaan yhteen kotimaiseen uutuuskirjaan ja kirjailijaan kerrallaan. Siskonpeti-sarjasta ja monista muista TV-sarjoista tuttu näyttelijä ja käsikirjoittaja Sanna Stellan kuuntelee äänikirjoja kauppakeskuksen parkkipaikalla autossa kyynelehtien. Heini Röyskö on AlfaTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien toimittaja, joka lukiessaan tekee kirjoihin intohimoisesti alleviivauksia ja huomioita. Lukutoukat on syntynyt tekijöiden intohimosta kirjoja, tarinoita ja kirjallisuutta kohtaan.

Soiva postikortti on Milana Misicin emännöimä intiimi musiikkiohjelma, jossa vieraina ovat suomalaisen iskelmämusiikin huiput, kuten Marita Taavitsainen, Saija Tuupanen ja Amadeus Lundberg. Artistit kertovat elämästään ja omistavat esittämiään kappaleita omille tärkeille ihmisilleen. Puolituntisessa ohjelmassa kuullaan 4-5 esitystä.

Mari Sainion (ent. Kakko) vetämässä jumppaohjelmassa huolletaan kehoa lempeästi. Syksyllä alkavassa ohjelmasarjassa tehdään yhdessä Marin kanssa harjoituskokonaisuuksia. Katsojat saavat yksinkertaisia avaimia elämänlaatunsa parantamiseen ja kehon hyvinvoinnin vahvistamiseen. Mari Sainio on kokenut toimittaja, juontaja ja liikunnanohjaaja. Hän on juontanut tunnettuja TV-ohjelmia, kuten Big Brother, Reikä seinässä ja Viihdeuutiset.

Mestarien maa on 10-osainen kotimainen sarja, jonka ensimmäinen kausi jatkuu huhtikuun puolivälistä kesään saakka. Sarjassa Janni Hussi ja Lassi Hurskainen tapaavat Suomen tunnetuimpia urheilijoita heidän kotikunnissaan. Ohjelman juontaa televisioon paluun tehnyt Tapio Suominen, joka on tuttu kaikille urheilun ystäville. Omien jaksojensa isäntinä ovat Suomen tunnetuimmat urheiljat, kuten NHL-tähdet Pekka Rinne ja Mikko Rantanen, mestarihiihtäjät Krista Pärmäkoski ja Aino-Kaisa Saarinen, sekä keihäänheittäjä Antti Ruuskanen. Urheilijan kanssa käydään läpi hänen uraansa ja hänelle tärkeitä paikkoja.

Euroopan NASCAR:ssa on mukana suomalaisia huippuja.Huhtikuussa alkava ja lokakuuhun saakka jatkuva NASCAR Whelen Euro Series on virallinen NASCAR-sarja, joka ajetaan Euroopassa huhti-lokakuussa 2019. Mukana on paljon moottoriurheilun isoja nimiä, kuten F1-maailmanmestari Jacques Villeneuve ja DTM-voittaja Ellen Lohr. Suomesta on mukana kolme kuljettajaa: Henri Tuomaala, Ian Eric Wadén ja Jesse Vartiainen. Kilpailussa kierretään Euroopan huippuradoilla ja kausi päättyy lokakuussa Belgian legendaariselle Zolderin radalle.