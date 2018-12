Algol Technics ja Liikennevirasto ovat sopineet matkustajainformaatiojärjestelmän kenttälaitteiden kunnossapidosta

Algol mukaan Työ ei syrji -kampanjaan 25.9.2018 09:01 | Tiedote

Algol on liittynyt mukaan Elinkeinoelämän Keskusliiton Työ ei syrji -kampanjaan, jonka tavoitteena on syrjinnän vähentäminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Algolille on tärkeää olla omalta osaltaan edistämässä työelämää, jossa yhdenvertaisuus on itsestäänselvyys. Algol-konsernin arvoihin ja eettiseen koodiin on sisäänkirjoitettu jokaisen työntekijän oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. Eettiset ohjeet sitovat paitsi yhtiön työntekijöitä, myös yhteistyökumppaneita. Yhtiössä toimitaan aktiivisesti syrjimättömän työkulttuurin edistämiseksi. - Eettiset ohjeet viedään käytäntöön koulutuksella, jonka jokainen työntekijä suorittaa säännöllisesti. Meille on tärkeää, että työntekijämme tuntevat tulevansa kohdelluksi reilusti ja oikeudenmukaisesti. Varmistamme muun muassa toistuvilla henkilöstökyselyillä, ettei kukaan työntekijöistämme koe joutuneensa häirinnän tai syrjinnän kohteeksi, kertoo Eija Holmström, Algol-konsernin Director, HR & Communications & Responsibility. Yhtiössä uskotaan, e