ALI IHMEMAASSA – Stand up -koomikko Ali Jahangirin koko illan show Hämeenlinnan Vaakunassa 5.3.

Ali Jahangirin liki 30 paikkakuntaa käsittävä kiertue saapuu myös Hämeenlinnaan Vaakunaan 5.3.2020.

Ali Jahangiri on Suomessa pitkään, vuodesta 2004 alkaen, vaikuttanut stand up koomikko, jonka tapa käsitellä vaikeita aiheita on tuonut hänelle lukuisia tunnustuksia. Merkittävin näistä on Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahaston palkinto vuodelta 2017. Suomeen Ali muutti perheineen Iranista vuonna 1991. “Me tultiin sodan runtelemasta Iranista, laman koettelemaan Vantaan lähiöön” -muistelee Ali.

Ali Jahangirin ensimmäinen keikka oli jo legendaariseksi tituleeratulla On the Rocksin klubilla, joka niihin aikoihin toimi suomalaisen stand up -komedian kivijalkana. Ali esiintyi ensimmäisillä keikoilla kovan luokan koomikoiden kanssa kuten Krisse Salminen, Lotta Backlund sekä Ismo Leikola ja jo tuolloin tajusi, että taso on kova ja pärjätäkseen on töitä tehtävä. Ali oli tuolloin 23-vuotias ja jos ensimmäisellä keikalla hän löysi kutsumuksensa. “Stand up on ainoa asia, missä mä oon hyvä” -Ali kommentoi itse.

Uransa alkutaipaleella rahakeikkoja ei juuri ollut tarjolla, joten Ali alkoi itse tuottamaan omia keikkojaan, samalla kun hän viimeisteli Maisterin opintojaan Aalto Yliopistolla ja paiski töitä Trainers’ Housella konsulttina. “Niistä ajoista on jäänyt mieleen pääosin kilsat ja autossa olemiset.” kommentoi Ali. Ensimmäisen kerran Ali nähtiin ruudussa Viidakon Tähtösten juontajana. “Se ei ollut stand uppii, mutta mä oon aina kokeillut ensin ja päättänyt sen jälkeen jatkosta.” Ali kommentoi.

”Ali Ihmemaassa” on viides Alin koko illan show. Esityksen hiomiseen on käytetty koko viime syksy. “Oltiin rundilla Kivelän Nikon kanssa syksyllä ja niistä keikoista syntyi aika monen jutun aihio, jota esitän nyt tässä” -Ali vakuuttaa. ”Ali Ihmemaassa” käsittelee Alin matkaa ihmeellisessä maassa nimeltä Suomi. “Tää esitys on mun oodi Suomelle ja suomalaisuudelle. Mulla ei ole selkeää kotimaata eikä Suomi ole mun Isänmaa, joten päätin nimetä tämän esityksen sen mukaan mitä Suomi merkitsee mulle. Suomi on paikka, jossa mä saan olla oma ihmeellinen itseni, ihmeellisessä ympäristössäni ihmeellisten ihmisten ympäröimänä.” -kommentoi Ali Jahangiri.

Ali Jahangiri tuo ”Ali Ihmemaassa” esityksensä Hämeenlinnaan Vaakunaan 5.3.2020.

”Ali Ihmemaassa” keikan yhteydessä tehdään myös hyvää. Keikkoja on yhteensä liki 30 ja jokaisesta keikasta Ali on lupautunut lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen osan tuotoista. Alkuvuoden keikoista on lahjoitettu mm. Kotkan Skeittihalliin, Rauman Katulähetys Ry:lle sekä salolaiselle Ihme ja Kumma -kahvilalle. "Ajatuksena on antaa takaisin yhteisölle, joka mua tukee.” Ali valottaa. Kiveen hakattuja kriteerejä ei ole kohdetta valittaessa, mutta olisi hyvä, jos toimija toimii ensisijaisesti paikallisesti nuorten parissa. Hämeenlinnan kohde paljastetaan keikan jälkeen.

Ali Ihmemaassa esitykset ja tarkemmat infot löytyvät www.alijahangiri.fi

------------------------

Hämeenlinna 5.3.2020

Vaakuna, Le Blason

18.00 Dinner

19.30 Showtime

Liput

Dinner&Show 59,50

Show 29,50

Lippu.fi

Lippulinkki:

https://www.lippu.fi/event/ali-jahangiri-dinner-stand-up-show-ali-ihmemaassa-le-blason-vaakuna-12631756/