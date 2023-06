Ali Smithin Vuodenaikakvartetin viimeinen osa Kesä on kirjallisuuden juhlaa

Nykyisyys: Sacha tietää maailman olevan hankaluuksissa. Lisäksi hänen veljensä Robert tarkoittaa hankaluuksia. Sillä välin todellisuus on syöksykierteessä, joka ei ole vielä edes kunnolla alkanut. Mennyt: Ihastuttava kesä. Eri veli ja sisko tietävät elävänsä laina-ajalla.

Kesä on tarina ihmisistä muutoksen reunalla. He ovat perhettä mutta ajattelevat olevansa vieraita toisilleen. Joten: Mikä on perheen alku? Ja mitä yhteistä on ihmisillä, jotka kuvittelevat ettei heillä ole mitään yhteistä keskenään?

Smithin tarkkanäköinen ja nokkela kerronta pureutuu yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten Brexitiin, ilmastonmuutokseen, ihmisten välisiin suhteisiin ja taiteen voimaan. Kesä on vangitseva ja aikaamme syväluotaava teos, joka kuvaa globalisoitunutta maailmaa voimakkaalla otteella.

Vuodenaikakvartetti on Ali Smithin kunnianhimoinen taidonnäyte, joka koostuu neljästä kirjasta: Syksy, Talvi, Kevät ja Kesä. Kirjat on suomentanut Kristiina Drews. Kansien teokset on tehnyt taiteilija Eeva Karhu ja kannet on suunnitellut Anna-Mari Tenhunen.