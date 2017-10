Aliko Oy Ltd:n omistuksesta merkittävä osuus siirtyi avainhenkilöille

Jaa

Aliko Oy Ltd:n omistus on ollut jakautuneena tasan Javasko Oy:n ja yrityksen perustajan Hannu Alitalon kesken. Uuden kaupan myötä Javasko Oy:n 50 %:n osuus siirtyy Alikossa pitkään työskennelleille avainhenkilöille, toimitusjohtaja Stanislav Deminille ja tuotantopäällikkö Katja Alitalo-Kotsalolle, sekä Aliko Oy Ltd:n ulkopuolella talouden asiantuntijatehtävissä työskentelevälle Heidi Alitalolle. Katja Alitalo-Kotsalo ja Heidi Alitalo ovat Hannu Alitalon tyttäriä ja olleet mukana Alikon toiminnassa tavalla tai toisella lähes koko ikänsä. Näin ollen jatkossa Aliko on myös yhä enemmän perheyhtiö. Stanislav Demin puolestaan on ollut alikolainen kuuden vuoden ajan, josta toiminut yhtiön toimitusjohtajana reilut kaksi vuotta. Hannu Alitalo jatkaa edelleen enemmistö-omistajana 50 %:n osuudellaan.

Kuvassa vasemmalta Hannu Alitalo, Stanislav Demin, Katja Alitalo-Kotsalo ja Heidi Alitalo.

Uudella omistusjärjestelyllä saadaan nuoria, innokkaita ammattilaisia sitoutumaan yritykseen ja kehittämään sekä toimintaa että pitkäjänteisiä asiakassuhteita. Toisaalta yrityksestä löytyy myös tärkeää tietotaitoa vuosikymmeniä Alikolla työskennelleiltä. ”Aika rientää ja siinä pitää pysyä mukana”, toteaa yrityksen perustaja Hannu Alitalo. Aliko täyttää ensi vuonna 40 vuotta ja henkilöstön keski-ikä on nyt noin 35 vuotta. Tämä viestii siitä, että yhtiöllä on takanaan pitkä ja värikäs historia, mutta myös kirkas tulevaisuus. Aliko kehittää, valmistaa ja myy särmäyspuristimia, jotka ovat puristusvoimaltaan 200 tonnista aina neljääntuhanteen tonniin asti. Aliko-tuotteet ovat tunnetusti lujaa tekoa ja laadukkaiden huoltopalveluiden ansiosta koneet ovat myös pitkäikäisiä. Viime vuosien suuret tuotekehityspanostukset särmäysteknologiaan turvaavat kilpailukyvyn kansainvälisesti suurien kilpailijoiden kanssa myös jatkossa. Yhtiön tuotteisiin kuuluvat itse koneiden lisäksi särmäyspuristinten kaikki lisävarusteet ja palvelut, kuten esimerkiksi särmäystyökalut, bombeerauslaitteet, ohjauspäivitykset ja huollot. Aliko edustaa Suomessa myös Saksalaisen Messer Cutting Systems GmbH:n kaasu-, plasma- ja laserleikkauskoneita. Yhteistyö Messerin kanssa on kestänyt vuodesta 2000 lähtien. Liite: Kuva ALIKO omistajat 2017.

Kuvassa vasemmalta Hannu Alitalo, Stanislav Demin, Katja Alitalo-Kotsalo ja Heidi Alitalo.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Kuvassa vasemmalta Hannu Alitalo, Stanislav Demin, Katja Alitalo-Kotsalo ja Heidi Alitalo. Lataa

Linkit