Alina Tomnikovin esikoisromaani kuvaa oman äänen ja itsensä kadottamista

Helena on juuri juhlinut häitään ja muuttanut ihanaan asuntoon rakastavan ja niin kovin täydellisen aviomiehen kanssa. Kaiken pitäisi olla hyvin, mutta äkkiä vastuunkantoon tottunut Helena ei osaa tehdä pienintäkään omaa elämäänsä koskevaa päätöstä. Kun ahdistus purkautuu väkivaltaisuutena aviomiestä kohtaan, Helena pakenee kotoaan ja astuu junaan. Hän matkustaa Turun ja Kempeleen kautta Moskovaan ja Pietariin, lapsuuteen ja menneisiin suhteisiin.

Tumman humoristinen romaani vie lukijan perimmäisten kysymysten äärelle: Miten lapsuus näkyy meissä? Mistä aikuisuus alkaa?

Alina Tomnikov on Suomessa ja kansainvälisesti menestynyt näyttelijä, joka valmistui teatteritaiteen maisteriksi 2013. Alina on myös sisko, vaimo, ystävä, naapuri, haaveilija ja laktoosittoman viilin ja suklaarahkojen intohimoinen rakastaja. Käännä hirviö kylkiasentoon on hänen esikoisromaaninsa.

Käännä hirviö kylkiasentoon ilmestyy 30.8.2023.