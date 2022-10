ALKOHOLIA VERKKOKAUPASTA LUOTETTAVASTI, VASTUULLISESTI JA VAIVATTOMASTI - VEROT SUOMEEN MAKSAEN

Alkoholin tilaaminen verkkokaupoista puhututtaa jälleen. Verohallinto ja Tulli tehostavat ulkomaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin valvontaa 12.10.2022 julkaistun tiedotteen mukaan marraskuusta alkaen. Tämä tarkoittaa monelle verkosta alkoholia tilaavalle kuluttajalle epävarmuutta tilausten saapumisesta ja mahdollisista lisäkuluista. Osa tilauksista saattaa jäädä tulliin selvitysten vuoksi jopa kuudeksi kuukaudeksi.

Sekä pienpanimo-olutharrastajien tuntema Pien Webshop, että laatuviinien verkkokauppana tunnettu Bottlescouts ovat alan pioneereja, ja jo alusta saakka liiketoimintaa on tehty lainmukaisesti sekä läpinäkyvästi. Asianmukaiset alkoholi- ja valmisteverot on tilitetty Suomeen ja verkkokaupan ostoskorin loppusumma on se summa, joka kuluttajalle jää maksettavaksi, eikä yllätyksiä ole tiedossa. ”Meille on erityisen tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa palveluumme ja että asiointi on mahdollisimman vaivatonta”, painottaa Bottlescoutsin viinivalikoimasta vastaava Kim Moliis.

Pienen tai Bottlescoutsin asiakkaiden ei tarvitse itse huolehtia tilauksen veroilmoituksista tai maksuista. ”Meiltä tilattaessa ei tarvitse jännittää, saapuuko paketti perille vai ei, sillä tieto verojen maksusta kulkee pakettien mukana rajan yli, ja me hoidamme niin paperityöt kuin verojen maksun”, kertoo Pienen perustajiin kuuluva Erkki Häme.

Alkoholituotteiden ostaminen Pienen ja Bottlescoutsin verkkokaupoista on yhtä laillista, kuin lähikaupasta tai monopolista.