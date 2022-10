Alkoholijuomien myynti laskussa

Kesä on panimoalan tärkein sesonki ja helteiden merkitys myynnille on suuri. Tänä kesänä ei ollut pitkiä hellejaksoja samaan tapaan kuin vuosi sitten ja se näkyy kesän myynneissä.

Oluen myynti laski 3,6 miljoonaa litraa eli 4,0 prosenttia, siidereiden myynti laski 0,4 miljoonaa litraa eli 7,4 prosenttia. Long drink -juomien myynti nousi 0,3 miljoonaa litraa eli 1,6 prosenttia.

Noin 90 prosenttia Suomessa myydyistä oluista on kotimaassa valmistettuja, minkä vuoksi on huolestuttavaa, että oluen myynti on ollut laskussa jo useita vuosia. Ottaen huomioon, että viime vuonna heinä-syyskuussa oli vielä koronasta johtuvia ravintolarajoituksia voimassa, näyttäytyy oluen laskusuuntaus jo työllisyysnäkökulmasta katsottuna erittäin huolestuttavalta. Oluen valmistuksella on merkittävä välillinen työllistävä vaikutus niin maanviljelyyn kuin kauppoihin ja ravintoloihin. Panimoala työllistää lähes 24 000 henkilöä koko arvoketjussa.

Oluen verotusta on nostettu useita kertoja viimeisten vuosien aikana ja sillä on vaikutus oluen myyntiin. Yhdessä oluttölkissä 4,5 prosenttista olutta on verojen ja panttien osuus jo noin 75 prosenttia hinnasta.

”Verotusta tulisi tarkastella tasapuolisuuden näkökulmasta, eikä olutta tulisi verottaa ankarammin kuin tuontituotteita kuten viiniä. Kaikkia alkoholijuomia tulisi verottaa samassa suhteessa niiden alkoholipitoisuuteen nähden”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Virvoitusjuomien myynti kasvoi 3,3 miljoonaa litraa eli 4,2 prosenttia ja vesien myynti laski 1,6 miljoonaa litraa eli 4,5 prosenttia. Virvoitusjuomien myynnin kasvu ei ole enää niin voimakasta kuin se oli erityisesti koronarajoitusten aikana. Vesien kasvu on kääntynyt myynnin laskuksi, mikä selittynee kylmällä kesällä.

KOTIMAANMYYNTI 1.7.2022-30.9.2022

Juoma 2022 2021 Muutos Muutos milj. l. milj. l. milj.l. % Olut 86,5 90,1 -3,6 -4,0 Siideri 6,0 6,4 -0,4 -7,4 LD 15,9 15,6 0,3 1,6 Kivennäisvedet 34,0 35,6 -1,6 -4,5 Virvoitusjuomat 81,6 78,3 3,3 4,2 Kokonaismyynti 224,0 226,1 -2,1 -1,0

Lähde: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset (Hartwall, MBH Breweries, Momentin Group, Olvi, Red Bull ja Sinebrychoff). Tilasto ei sisällä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton ulkopuolisten toimijoiden myyntilukuja eikä panimotuotteiden tilastoimatonta yksityistuontia. Tilasto sisältää kaikki Panimoliiton jäsenyritysten tuotemerkit ja mahdolliset kaupalle tehdyt merkit.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Tuula Loikkanen, p. 040 922 0750, tuula.loikkanen@panimoliitto.fi

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.