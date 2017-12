Alkoholilain seuraukset arvaamattomat

Eduskunta äänesti alkoholilain kokonaisuudistuksesta tänään. Päivittäistavarakaupoista saa ensi vuoden maaliskuusta alkaen entistä vahvempia alkoholijuomia. Tiukan äänestyksen jälkeen suurempi osa kansanedustajista äänesti hallituksen esityksen eli 5,5 prosenttirajan puolesta.

Vielä eilen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti, että alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa koskevaa enimmäisprosenttiyksikköä ei nostettaisi, vaan se pysyisi 4,7 tilavuusprosentissa. Valiokunta nojasi mietinnössään asiantuntijakuulemisiin ja katsoi, että enimmäistilavuusprosentin nosto vaikuttaisi ratkaisevasti alkoholin saatavuuteen ja kulutuksen kasvuun.



Kulutuksen siirtymisen vahvempiin juomiin on arvioitu vaikuttavan merkittävästi kansanterveyteen ja kansantalouteen, vaikka kyseessä onkin vain vajaa prosenttiyksikkö.



"Äänestystuloksen vaikutukset tulevat näkymään niin kansanterveydessä, perheiden ongelmien lisääntymisessä kuin julkisen sektorin kuormittumisessa. On ikävää, että veronmaksajat joutuvat maksamaan kustannukset. On myös hyvin surullista, että tutkitulla tiedolla ei vaikuttanut olevan merkitystä, kun eduskunta äänesti laista", sanoo EHYTin toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.



Jatkossa ehkäisevän päihdetyön merkitys kasvaa entisestään. Alkoholilain tuomaa kulutuksen kasvua on seurattava tarkasti jatkossa.



"Kansan valitsemat päättäjät kantavat tästä vastuun. Me muut tahot eli järjestöt ja viranomaiset yritämme kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan tehdä työtä tilanteen korjaamiseksi" toteaa Mikkonen.



EHYT on kuitenkin tyytyväinen siihen, että alkoholilain uudistus saatiin vihdoin päätökseen.



"Alkoholilaki oli vanhentunut ja kaipasi uudistamista. Moni turha säädös on nyt kumottu, mikä helpottaa esimerkiksi ravintoloiden toimintaa", Mikkonen sanoo.