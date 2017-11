Alkoholilaki tarvitsee lapsivaikutusten arvioinnin

"Uudistus toisi vahvempia ja nuoriin vetoavampia alkoholijuomia lähikauppaan. Samalla tiedämme, että kauppojen ikärajakontrolli ei ole yhtä vahvaa kuin Alkossa. Saatavuuden lisääntyminen lisää haittoja, myös lapsiperheissä", SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys pitää välttämättömänä, että alkoholilakiesitykselle tehdään kunnollinen lapsivaikutusten ennakkoarviointi. Alkoholilain kokonaisuudistuksen eräillä ehdotuksilla on selkeitä negatiivisia vaikutuksia niin lasten terveyteen ja hyvinvointiin kuin heidän tulevaisuutensakin.



"Uudistus toisi vahvempia ja nuoriin vetoavampia alkoholijuomia lähikauppaan. Samalla tiedämme, että kauppojen ikärajakontrolli ei ole yhtä vahvaa kuin Alkossa. Saatavuuden lisääntyminen lisää haittoja, myös lapsiperheissä", SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas painottaa.



Alkoholilakiesitys on ristiriidassa Suomessa voimassa olevan YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa kyseenalaistaen monia sopimukseen kuuluvia lapsen oikeuksia. Lapsen oikeuksien sopimus ja siinä lapsille turvatut oikeudet muodostavat perustan lapsivaikutusten arvioinnille.



"Vanhempien ongelmakäyttö vaarantaa lapsen hyvinvoinnin ja perusturvallisuuden ja vaikuttaa usein lapsen elämään pitkälle aikuisuuteen asti. Alkoholi on esimerkiksi huostaanottojen merkittävimpiä taustasyitä", pääsihteeri Kiukas muistuttaa.



Tilastojen mukaan noin 65 000 - 70 000 alaikäistä lasta elää perheessä, joissa toisella vanhemmalla tai molemmilla vanhemmilla on alkoholiongelma. Tämä osuus kattaa kuusi prosenttia Suomessa asuvista lapsista. Todellisuudessa alkoholiongelmaisten perheiden määrä on todennäköisesti korkeampi, koska perheiden ongelmatilanteet eivät aina tule viranomaisten tietoon.



Alkoholilain kokonaisuudistusta käsitellään tänään eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunnan kokouksessa kuultavina on useita sosiaali- ja terveysjärjestöjä, mm. sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE.