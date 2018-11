Alkoholiriippuvuuden hoitoon kehitetään uutta lääkettä – kolmannen vaiheen kansainvälistä tutkimusta johtaa suomalaisyhtiö

Crown CRO Oy on yksi Suomen suurimmista kliinisen lääketutkimusalan yrityksistä. Vuonna 2005 perustettu yhtiö on kasvanut kansainvälisesti arvostetuksi asiantuntijaorganisaatioksi, jonka huippuosaaminen ja -osaajat tunnetaan maailmalla. Yrityksellä on toimipisteet myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa sekä laaja kansainvälinen verkosto.



Crown CRO is a privately owned Finnish Contract Reseach Organization founded in 2005. Crown CRO provides full service clinical operations or any services related to clinical operations. We have been involved in over 900 clinical studies in more than 18 countries in various therapeutic areas and in all phases of clinical development. Our 125+ professionals are located in our offices in Finland, Sweden, Denmark, Norway, Estonia, Latvia and Lithuania. We also have a worldwide network of partners.