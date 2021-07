Alkon kesäkuun myyntitiedote - litramyynti laski reilut neljä prosenttia

Jaa

Koronatilanteen helpottumisen myötä rajoituksia on kevennetty, mikä näkyy alkoholin myyntikanavissa. Alkon kesäkuun litramyynti väheni reilulla neljällä prosentilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuun myynti oli lähes viime vuoden tasolla. Raikkaus trendaa helteillä.

Alko myi kesäkuussa yhteensä 8,8 miljoonaa litraa juomia, mikä oli 4,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Roseeviinien myynti kasvoi 4,9 prosenttia, kuohuviinien 13,9 prosenttia ja alkoholittomien juomien 24,5 prosenttia. Valkoviinien myynti laski vajaat 8 prosenttia ja punaviinien 11 prosenttia. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset tiedot löytyvät myyntitilastoista.

”Koronatilanne on onneksi pikkuhiljaa helpottanut. Alkukesän aikana on kevennetty rajoituksia, mikä on helpottanut ravintoloiden tilannetta ja siirtänyt alkoholin myyntiä osittain vähittäismyynnistä takaisin anniskeluun,” sanoo Länsi-Suomen palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Verkko-ostamisen suosio on kasvanut edelleen. Alkon verkkokaupan kesäkuun tilausmäärä oli 29 prosenttia ja koko alkuvuoden lähes 63 prosenttia edellisvuoden vastaavia lukuja suurempi.

Tammi-kesäkuussa Alkon myynti litroissa oli 0,8 prosenttia viime vuotta pienempi.

Helteet nostivat raikkaiden ja alkoholittomien juomien myyntiä

Kesäkuu oli historiallisen lämmin, mikä näkyi myös Alkon myynnissä. Asiakkaat suosivat raikkaita, matala-alkoholisia ja alkoholittomia juomia. Kuohuviineissä tämän vuoden trendijuoma roseeprosecco on kiinnostanut asiakkaita. Sen osuus oli noin 25 prosenttia roseekuohuviinien myynnistä.

Alkoholittomien viinien ja oluiden myynti kasvoi neljänneksen. Vesien, mehujen ja virvoitusjuomien myynti puolestaan tuplaantui. Alkoholittomien valikoimassa on tällä hetkellä yli 200 tuotetta. Välivettä on myynnissä kaikissa myymälöissä.

”Asiakkaat suosivat lämpimillä säillä raikkaita juomia alkoholillisina ja alkoholittomina. Tämä näkyi kuohuviinien, roseeviinien ja alkoholittomien myynnin kasvuna kesäkuussa. Veden juonti on välttämätöntä hyvinvoinnille näissä helteisissä keleissä. Myös silloin kun nautitaan alkoholia, muistetaan ottaa vettä väliin,” Mäkelä kertoo.

