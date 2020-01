Alkon sadas noutopiste avautui Sonkajärvelle

Alko avasi sadannen noutopisteen. Noutopisteet osa Alkon monikanavaista palveluverkostoa toimien Alkon verkkokauppatilausten luovutuspisteinä.

Alko avasi vuodenvaihteessa sadannen noutopisteen Pohjois-Savon Sonkajärvelle. Uusi yhteistyökumppani on Rauta ja Maatalous J. Suutarinen. Sonkajärveä lähin Alkon myymälä sijaitsee 25 kilometrin päässä Iisalmessa.

Alko palvelee asiakkaitaan läpi Suomen Hangosta Nuorgamiin. Alkon 360 myymälää, 100 noutopistettä sekä Alkon verkkokauppa ja mobiilisovellus muodostavat Alkon palveluverkoston.

Alkon verkkokauppa tarjoaa asiakkaille eri puolilla Suomea tasapuolisen mahdollisuuden tutustua tuotteisiin ja tehdä ostoksia silloin, kun itselle sopii. Asiakas voi tehdä tilauksen verkkokaupasta joko Alkon verkkosivuilla tai Alkon mobiilisovelluksessa. Tilauksen toimitusaika on noin neljä päivää. Noutopisteet ovat osa Alkon monikanavaista palveluverkostoa ja ne toimivat Alkon verkkokaupan luovutuspisteinä. Noutopisteet palvelevat siellä, missä Alkolla ei ole myymälää. Noutopisteet luovuttavat tilauksia ainoastaan Alkon aukioloaikoina arkena klo 9-21 ja lauantaisin klo 9-18.

Alkon palvelut kolmella neljästä suomalaisesta alle neljän kilometrin säteellä

”Alkon noutopisteverkosto on ollut toiminnassa vuodesta 1997 lähtien ja joukossa on erilaisia toimijoita. Alkon näkökulmasta tärkeintä on, että noutopiste toimii vastuullisena alkoholin luovutuspaikkana, että sen sijainti on keskeinen ja sinne on asiakkaiden helppo tulla tilaus noutamaan. Lisäämme hallitusti noutopisteiden määrää sekä Alkon palveluverkoston peittoa. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että meillä on Alkon palvelut - myymälä tai noutopiste - jokaisessa Suomen kunnassa. Alkon palvelut ovat kolmella neljästä suomalaisesta alle neljän kilometrin säteellä”, kertoo aluepäällikkö Jari Hiekkataipale.

Sonkajärven rautakaupan yrittäjät Jari ja Outi Suutarinen kertovat olevansa tyytyväisiä voidessaan tuoda Alkon palvelut kuntalaisten saataville.

”Kaupankäynti on siirtynyt paljolti verkkoon niin miksipä ei myös Alkon osalta. Ja niillä paikkakunnilla missä ei ole Alkon myymälää, on hyvä, että verkkokaupan kautta palvelut ovat saatavilla kaikille. Me voimme myös tehdä myymälässämme verkkokauppatilauksen asiakkaan puolesta”, toteaa Jari Suutarinen.

Ennen toiminnan käynnistymistä, perehdyttää Alko noutopisteyhteistyökumppaninsa ja siinä myynninvalvonnan ohjeistus nousee keskeiseen rooliin. Jokaiseen noutopisteeseen yrittäjä laatii yhdessä Alkon kanssa alkoholilain mukaisen omavalvontasuunnitelman. Asiakkaiden henkilöllisyys ja ikä tarkistetaan sekä tuotteiden tilauksen että noutamisen yhteydessä. Alko seuraa vastuullisessa myyntityössä onnistumista ns. mystery shopping -menetelmällä, jonka tuloksena nuorista asioijista 95 prosentilta ikä tarkistetaan. Mystery shopping on havainnointiin perustuva tutkimusmenetelmä, jossa testiasiakkaat asioivat yrityksessä tavallisina asiakkaina.