Alkon tammikuun myyntitiedote: myynti kasvoi kahdeksan prosenttia

Alkon tammikuun litramyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna kahdeksan prosenttia. Italian kuohuviinit haastavat Espanjan. Uusi hiilineutraali-symboli auttaa vastuullisemmissa valinnoissa.

Alkon litramyynti kasvoi tammikuussa edellisvuoteen verrattuna kahdeksan prosenttia. Roseeviinien myynti lisääntyi prosentuaalisesti eniten ja niitä myytiin 38,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Punaviinien kysyntä kasvoi 12,3 prosenttia ja valkoviinien 8,5 prosenttia. Oluiden myynti kasvoi 8,7 prosenttia ja alkoholittomien 7,4 prosenttia. Muiden väkevien tuoteryhmässä myynti kasvoi 12,8 prosenttia. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset erittelyt löytyvät myyntitilastoista.

Italian kuohuviinit kirivät ykkössijalle Espanjan ohi

Perinteisesti suurin kuohuviinimaa Espanja menetti tammikuun myyntiluvuissa paikkansa Italialle.

”Italian kuohuvaa myytiin tammikuussa 85 000 litraa ja Espanjan kuohuviinejä 84 000 litraa. Ero on hiuksenhieno, mutta historiallinen. Näyttävät pakkaukset ja raikas hedelmäisyys kiehtovat suomalaista kuluttajaa”, kertoo tuotepäällikkö Karina Tiihonen.

”Vaaleanpunaisen ja kuplat yhdistävä roseeprosecco on osaltaan avittanut Italian suosiota yhdessä keveyden ja raikkauden trendin kanssa. Itse uskon Italian kuohuviinien kasvun jatkuvan, sillä se on kuohuviinimaana hyvin monipuolinen.”

Kuohuviinien maltillinen myynnin kasvu puna- ja valkoviineihin verrattuna jatkuu viime vuodesta, tammikuun myynnin kasvu oli hieman alle kolme prosenttia. Kuplivat yhdistetään usein sosiaalisiin tilanteisiin, joita korona on merkittävästi rajoittanut.

Huoli ilmastosta näkyy viinihyllyllä

Yhä useampaa kiinnostaa ostamiensa tuotteiden ilmastovaikutukset. Alko vastaa tähän tarpeeseen hiilineutraali-symbolin avulla. Symbolilla merkitään tuotteet, joiden päästöjä on todennetusti vähennetty ja jäljelle jäävät päästöt kompensoitu. Merkinnän saadakseen tuotteella on oltava ulkopuolisen tahon varmentama sertifikaatti, joka on näkyvillä tuotteen etiketissä.

"Ilmastonmuutos näkyy yhä konkreettisemmin niin juomien tuotantoalueilla kuin suomalaisten arkielämässä, ja kiinnostus hiilineutraaleja tuotteita kohtaan on kasvanut. Hiilineutraali-symboli on yksi konkreettinen tapa auttaa asiakkaitamme tekemään entistä helpommin vastuullisempia ja ilmastoystävällisempiä valintoja erityisesti tulevaisuudessa, kun yhä useampi tuote saa merkinnän", kertoo kestävän kehityksen päällikkö Laura Varpasuo.

Alkon valikoiman Vihreä valinta -merkinnät kertovat juoman tuottajan sitoutumisesta ympäristötyöhön ja kestävään kehitykseen. Vihreä valinta -merkinnän saaneiden tuotteiden määrä on kasvussa – nyt jokin merkintä on jo joka kolmannella tuotteella Alkon valikoimissa. Vihreä valinta -tuotteita myytiin tammikuussa 18 prosenttia enemmän verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan