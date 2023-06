Alkon toukokuun myyntitiedote – litramyynti viime vuoden tasoa

Alkon toukokuun litramyynti oli lähes samalla tasolla (laskua 0,6 prosenttia) verrattuna vuoden 2022 toukokuuhun. Viinien myynti oli suunnilleen edellisen vuoden toukokuun tasolla, väkevien myynti laski 1,4 prosenttia, panimotuotteiden 4,2 prosenttia ja alkoholittomien 3 prosenttia. Tarkemmat myyntitilastot löytyvät Alkon verkkosivuilta.

Lämmin toukokuun alku vauhditti erityisesti roseen ja valkoviinien myyntiä. Roseeviinien kysyntä on elpymässä viime vuodesta (vuonna 2022 roseiden myynti laski 15,1 % verrattuna vuoteen 2021): roseiden kasvu on suurinta koko viiniryhmässä (+10,5 %). Varsinkin ranskalaiset (+48,5 %) ja espanjalaiset (+43,2 %) roseeviinit löysivät tiensä asiakkaiden ostoskoreihin. Kuohuviinien myynti oli viime vuoden tasolla, punaviinien myynti laski 3,8 prosenttia.

Valkoviinit näyttävät tänä vuonna säilyttävän ja jopa kasvattavan etumatkaansa punaviineihin verrattuna. Viime vuonna valkoviinejä myytiin enemmän kuin punaviinejä, ensi kertaa kahteenkymmeneen vuoteen. Tammi-toukokuussa valkoviinejä myytiin 7,7 miljoonaa litraa ja punaviinejä 7,4 miljoonaa litraa.

Viineillä on Alkon valikoimassa merkittävä osuus – litramyynnistä 2/3 on viinien myyntiä,

”Suurimmassa myymälässämme viinivalikoimamme on noin 2 200 tuotetta ja pienimmässäkin noin 250. Keskimäärin meidän myymälässämme on 1 100 tuotetta, joista noin 800 viinejä”, kertoo Alkon valikoima- ja hankintajohtaja Anu Koskinen.

Alkoholijuomien hinnassa veron osuus saattaa yllättää

Alko kertoo hinnoittelunsa perusteet ja myyntikatteensa avoimesti. Alkon myyntikate on keskimäärin noin 17 prosenttia.

Myyntikatteella Alko kustantaa muun muassa myymälöiden ylläpidon, henkilökunnan palkat sekä tuotteiden hankinta- ja laadunvalvontakulut: ”Emme pyri katteella myynnin maksimoimiseen vaan kustannusten kattamiseen.”

Koskisen mukaan alkoholin hinnasta ja hinnoittelusta puhuttaessa on hyvä muistaa myös se, että alkoholijuomavero muodostaa Suomessa ison osan alkoholijuomien hinnasta.

Esimerkiksi 25 euron väkevän juoman hinnasta (koko 0,7 litraa ja alkoholiprosentti 40) noin 19 euroa on veroa. Kymmenen euron viinistä veron osuus on noin viisi euroa, ja kolmen euron oluesta noin 1,50 on veroa. Väkevissä ja oluissa alkoholijuomavero määräytyy alkoholiprosentin mukaan: mitä suurempi alkoholiprosentti tuotteella on, sitä suurempi on veron määrä.

”Alkoholi ei ole mikä tahansa elintarvike tai hyödyke maitolitran tapaan. Alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia ja yksilölle terveyshaittoja. Alkoholin hinta on tutkimusten mukaan saatavuuden ohella keskeinen keino vähentää alkoholihaittoja.”