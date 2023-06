Alkukesän kuivuus altistaa metsät kaarnakuoriaistuhoille

“Pitkäaikainen kuivuus, kohoava lämpötila ja tuulituhot altistavat kuusimetsät kirjanpainajatuhoille”, kertoo Itä-Suomen yliopiston vanhempi tutkija Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa. “Suomessa on viime vuosina koettu pitkiä ja niukkasateisia hellejaksoja, mikä on vähentänyt maaperän kosteutta. Jo nyt alkukesästä pohjaveden pinta on monin paikoin hyvin matalalla tasolla, mikä entisestään heikentää kuusien kestävyyttä kaarnakuoriaisille. Laaja-alaisten kaarnakuoriaistuhojen esiintymisriski on suuri alkaneena kesänä.”, jatkaa Lyytikäinen-Saarenmaa.



“Viimeiset kaksi ja puoli kuukautta ovat olleet Helsingissä kuivimmat sitten vuoden 1845. Kuiva, pitkä alkukesän jakso tarjoaa kaarnakuoriaisille otolliset olosuhteet lisääntymiselle, ja niiden aiheuttamat metsätuhot paljastuvat syksyllä tai viimeistään seuraavan vuoden keväällä”, sanoo Samuli Junttila, johtava tutkija ja yksi metsätuhoja analysoivan KOKO Forest Oy:n perustajista. "Hyönteisvaurioiden havaitseminen kannattaa hoitaa ajoissa. Onneksi havaitsemiseen on olemassa skaalautuvia ja kustannustehokkaita keinoja perinteisiin metsänhoidollisiin havainnointimenetelmiin verrattuna.", Junttila jatkaa



Kaarnakuoriaisten vahingoista aiheutuvat taloudelliset tappiot ovat satoja miljoonia euroja Euroopassa. Suomessa kaarnakuoriaistuhojen vuoksi tappioiden on arvioitu olleen noin 5-20 miljoonaa euroa vuosittain, riippuen tuholaiskantojen runsaudesta. Menetysten arvo tulee nousemaan lähivuosina. “Metsänhoitajilla on vaikeuksia pysyä tilanteen tasalla kaarnakuoriaisen nopean leviämisen vuoksi", kertoo Junttila.



KOKO Forestin kehittämä palvelu mahdollistaa hyönteistuhojen tunnistamisen ja niiden aiheuttamien taloudellisten menetysten havaitsemisen ja ennaltaehkäisyn. Analyysimenelmää on kehitetty Itä-Suomen yliopistossa jo usean vuoden ajan. Satelliittiteknologiaa, tekoälyä ja tieteellistä tutkimustietoa yhdistävä palvelu mahdollistaa metsätuhojen tehokkaan havainnoinnin ja riskien mallintamisen kaikkialla maailmassa. KOKO Forestin tavoitteena on olla maailman johtava satelliittipohjaisen metsäanalytiikan tarjoaja.



“KOKO Forestin tavoitteena on ennen kaikkea vähentää metsätuhojen riskejä metsäomaisuuden hoitajille ja metsäteollisuuden asiakkaillemme”, lisää Aki Snellman, KOKO Forestin liiketoimintajohtaja. “Kesäkuukaudet ovat Suomessa paras aika kartoittaa mahdollisten metsän hyönteistuhojen tilanne ja saada tarkkaa tietoa mahdollisten hoitotoimenpiteiden suunnittelua ja tuhoihin varautumista varten.”