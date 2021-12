Alkulan päiväkodissa todettu koronatartunta 21.12.

Yhdellä henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä on todettu koronatartunta Alkulan päiväkodissa. Tartunta todettiin tiistaina 21.12. Altistuneita on yhteensä 24 ja heidät on asetettu karanteeniin terveysviranomaisten ohjeiden mukaan. Karanteenin kesto on 21.-31.12. Päiväkodin lasten huoltajia sekä henkilökuntaa on tiedotettu tapahtuneesta.