Alkuviikon tuulinen sää on aiheuttanut paljon häiriöitä sähkönjakeluun

Enimmillään käynnissä oli yhtäaikaisesti lähes 30 keskijännitevikaa, ja lisäksi pienjännitevikoja. Sähköttömiä asiakkaita oli enimmillään puoli kolmen aikaan iltapäivällä reilu 6000. Tietoon tulleet vikapaikat ovat olleet yksittäisiä linjalle kaatuneita puita ja joitain katkenneita lankoja, pahoja rakennerikkoja ei ole havaittu.

Viankorjaus on tuulen hieman tyynnyttyä edennyt hyvää tahtia. Tiedossa olevia keskijännite-vikapaikkoja on tiistaina alkuillasta jäljellä 7 kpl, joista kolme on Luumäen pohjoispuolella. Tuolla alueella on myös valtaosa vielä sähköttömänä olevista asiakkaista, joita on yhteensä noin 800.

Vikailmoituksia on puolen päivän jälkeen kirjattu järjestelmään yli 120 kpl. Näistä valtaosa on linjoihin nojaavia puita, jotka eivät aiheuta välitöntä ongelmaa sähkönjakeluun. Akuutimpia toimia vaativia ilmoituksia, eli pienjännitevikoja tai esim. maassa olevia pienjännitejohtoja on joitain kymmeniä. Näistäkin osa on jo korjattu, mutta suurin osa on vielä työjonossa.

Maastossa työskentelee tällä hetkellä lähes 40 asentajaa. Hyvän resurssoinnin ja suht pienien vaurioiden ansiosta viankorjaus on edennyt ripeästi. Näillä näkymin kaikki keskijänniteviat ja ainakin valtaosa pienjännitevioista saadaan korjattua vielä tiistaina.

Kiitämme kaikkia asiakkaita vikapaikkojen ilmoituksista. Vikapaikkoja voi edelleen ilmoittaa sekä sähköisellä lomakkeella että soittamalla vikapalveluun numerossa 05 7780 222.

Muista toimintaohjeet, jos havaitset linjalle kaatuneen puun

Vikapaikoista, esimerkiksi linjoille kaatuneista puista, pyydämme ilmoittamaan häiriöilmoitusnumeroomme 05 778 0222. Sähkönjakelun tilanneseuranta löytyy verkkosivuiltamme: Katso sähkönjakelun tilanne

Sähkölinjoille kaatuneisiin puihin ei tule itse koskea eikä puita tule omatoimisesti ryhtyä poistamaan sähkölinjan päältä. Myöskään maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea hengenvaaran vuoksi. Johdoille kallistuneisiin puihin ja lähellä maata roikkuviin johtimiin tulee pitää 20 metrin varoalue.