Alkuvuoden himotuimmat dekkariuutuudet ovat pian täällä

Tervetuloa Otavan kevätpressiin 14.1.2019 13:04 | Tiedote

Lämpimästi tervetuloa Otavan kevätpressiin tiistaina 29.1. Tilaisuus alkaa kello 13.00 Otavan 3. kerroksessa, Uudenmaankatu 10, 00120 Helsinki. Keväällä ilmestyvistä kirjoistaan ovat kertomassa: Raija Oranen, Kati Tervo, Pertti Jarla (Like), Juhana Vartiainen, Saska Saarikoski, Veera Salmi, Ulla-Maija Paavilainen, Maija-Riitta Ollila, Suvi Ratinen, Paula Nivukoski, Liisa Seppänen, Juha Siro (Like), Heini Junkkaala ja Maria Sann sekä Ville Roponen ja Ville-Juhani Sutinen (Like). Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt: Kirsi Tähjänjoki, Kustannusosakeyhtiö Otava, kirsi.tahjanjoki@otava.fi puh. 040-725 5374