Alkuvuoden puukauppa neljänneksen hiljaisempaa edellisvuoteen verrattuna

‍Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa puuta yksityismetsistä 7,4 miljoonaa kuutiota, mikä on 24 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Vuosi Kuitupuu Tukit Muut Kokonaismäärä Muutos 2022 3,8 milj. m³ 3,2 milj. m³ 0,4 milj. m³ 7,4 milj. m³ - 24 % 2021 4,8 milj. m³ 4,6 milj. m³ 0,4 milj. m³ 9,8 milj. m³

‍Tammi-huhtikuussa kuitupuun ostomäärä oli 20 prosenttia vähemmän ja tukkien 29 prosenttia kuin viime vuoden vastaavana aikana.

- Kysyntää kotimaiselle puulle on ja odotamme tarjonnankin loppuvuodesta vilkastuvan merkittävästi, toteaa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

‍Kantohinnat ennallaan

‍Havutukkien kantohinnat olivat huhtikuussa 2 prosenttia korkeammat kuin maaliskuussa. Koivutukin kantohinta oli samalla tasolla kuin maaliskuussakin. Kuitupuiden kantohinnat olivat 1–2 prosenttia korkeammalla kuin maaliskuussa.

2022 huhtikuu Mäntytukki Kuusitukki Kuitupuu Keskihinta 63 € m³ 67 € m³ 18-20 € m³ Vaihteluväli 40-67 € m³ 40-70 € m³ 12-23 € m³

Puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä metsäkohteilla, koska hintatasoon vaikuttavat muun muassa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto, korjuuajankohta ja -olosuhteet.

Tehtaiden keskeytyksetön toiminta edellyttää häiriötöntä ja vakaata puukauppaa

‍Kaikelle kotimaiselle puulle on tarvetta. Kesän ja kelirikkoajan korjuukohteille on nyt vahva kysyntä. Tulevana kesänä on myös hyvä aika purkaa nuorten metsien ja taimikoiden hoitorästejä, kun kestävän metsätalouden rahoituksen (kemera) ehdot paranevat nykyisestä kesäkuun alusta lähtien.

Metsäteollisuusyritykset tekevät vuosittain yli 100 000 puukauppaa yksityisten metsänomistajien kanssa. Kaupat tuovat metsänomistajille noin 2 miljardin euron kantorahatulon sekä työtä ja verotuloja aluetalouksille.

Puukaupan häiriötön ja vakaa toiminta on edellytyksenä sille, että tehtaat voivat toimia ilman keskeytyksiä.

- Puusta valmistettujen, biopohjaisten ja ilmastoystävällisten tuotteiden kysyntä kasvaa koko ajan. On koko suomalaisen yhteiskunnan etu, että puukauppa käy ja pystymme vastaamaan kasvavaan globaaliin kysyntään, jatkaa Niemi.

Lisätietoja:

Karoliina Niemi, 050 567 9093

Anu Islander, 040 729 3678

Suomi on maailman suurimpia sellun, paperin ja kartongin tuottajia sekä Euroopan kärkeä sahatavaran tuottajana. Metsäteollisuuden laaja kotimainen arvoketju työllistää noin 100 000 suomalaista ja vastaa noin viidenneksestä maamme tavaraviennistä. Suomalainen metsäteollisuus tunnetaan myös metsävaroja kasvattavasta osaamisestaan sekä uutta luovista innovaatioistaan. Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työmarkkinapoliittisena edunvalvojana.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber. The forest industry directly and indirectly employs approximately 100,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society. Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.