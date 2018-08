Alle 16-vuotiaiden päivystyshoito uudistuu Taysissa

Vanhat diagnostiset näytteet nyt Tampereen Biopankissa 12.6.2018 08:48 | Tiedote

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on siirtänyt vanhoja patologian ja genetiikan diagnostisia näytekokoelmia ja niihin liittyviä tietoja Tampereen Biopankkiin 5.6.2018. Siirto koskee noin 400 000 henkilön niin sanottuja vanhoja näytteitä, jotka on otettu hoidon tai tutkimuksen yhteydessä ennen biopankkilain voimaantuloa 1.9.2013. Yhteensä näytteitä on noin 3,4 miljoonaa. Ne muodostuvat muun muassa veri- ja kudosnäytteistä. Näytteitä tutkimukseen ja hoitomenetelmien kehittämiseen Nykyaikainen terveystieteellinen ja lääketieteellinen tutkimustyö tarvitsee usein suuria näytekokoelmia. Potilaiden sairauksien selvittämisen ja hoidon yhteydessä otettujen näytteiden siirto biopankkiin edistää merkittävästi lääketieteellistä tutkimusta sekä diagnostiikan ja hoitomenetelmien kehittämistä. Lisäksi näytteiden tutkimuksellinen arvo kasvaa, mitä enemmän näytteisiin on yhdistettävissä tietoja. Näytekokoelman siirrolla pyritään saamaan näytteet ja niihin liittyvät tiedot sujuvammin tutkijoiden käyttöön. –