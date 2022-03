Alle 5,5-tilavuusprosenttisten alkoholijuomien kotiinkuljetus sallittava

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto valitsi hallituksen vuodelle 2022 21.12.2021 08:58:00 EET | Tiedote

Syysliittokokous valitsi panimoyhtiö Olvin toimitusjohtaja Lasse Ahon jatkamaan liiton puheenjohtajana vuodelle 2022. Aho on ollut liiton puheenjohtaja vuodesta 2018 ja varapuheenjohtaja vuodesta 2004 lähtien. Aho toimii myös Euroopan panimoliiton, The Brewers of Europen, puheenjohtajana. Panimoliiton varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Kalle Järvinen Hartwallilta.