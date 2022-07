Alle viidentuhannen asukkaan Pyhäjärvelle saapuu tanssivieraita yhdeksästä eri maasta!

Täydenkuun Tanssit on vuonna 1991 perustettu tanssifestivaali Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäjärvellä. Pieni maalaiskaupunki luo ihanteelliset puitteet taiteilijoiden ja yleisön kohtaamisille. Tanssin kotimaisten ja kansainvälisten ykkösnimien teoksia esitetään näyttämöillä, kaupunkitiloissa ja luonnon keskellä. Ohjelmassa on myös runsas kurssitarjonta, luentoja ja keskustelutilaisuuksia.

Full Moon Dance Festival is 31 year old dance festival in Pyhäjärvi, Northern Ostrobotnia, Finland. A small country town provides an ideal setting for artists to encounter their audiences. Works by leading names in Finnish and international dance will be performed on blac box stages, in urban spaces and in the Great Outdoors, with several courses, lectures and discussion events also included in the festival programme.