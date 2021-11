Allergisen tulehduksen ja syöpäriskin yhteydestä löytyi uutta kokeellista tietoa

Allergian aiheuttaja saattaa suojata syövältä

Allergisia sairauksia ovat esimerkiksi allerginen astma, atooppinen ekseema ja allerginen nuha. Niissä oireiden aiheuttajana on tulehdusreaktio. Tulehdussolut erittävät sytokiiniproteiineja, jotka toimivat tulehduksen välittäjäaineina. Juuri Journal of Investigative Dermatology -tiedejulkaisussa julkaistussa tutkimuksessa havaittiin, että yksi sytokiineista, interleukiini-13 eli IL-13, suojaa kokeelliselta ihosyövältä. Interleukiini-13 aiheuttaa allergisessa astmassa keuhkoputkien supistumista ja limanerityksen lisääntymistä. Sytokiinien vaikutukset soluun välittyvät solun pinnalla olevien reseptoreiden kautta.

– Hieman yllättäen ilmeni, että IL-13-reseptorin puutos eli tarkemmin sanottuna poistogeeninen eläin, jolta puuttuu kyseinen reseptori, johti hiirillä siihen, että hiiren immuunivastetta hillitsevien säätelijä-T-solujen määrä kohosi ihossa selvästi, kun ihosyöpä kehittyi, Taysin ylilääkäri, professori Tero Järvinen toteaa.

– Tämä havainto sopii hyvin ajatukseen, että säätelijä-T-solujen liiallinen toiminta voi antaa syövän kehittymiselle ”tilaa” samalla, kun säätelijä-T-solut estävät immuunivasteen syntymistä syöpäsoluja vastaan paikallisesti.

Vaikutusmekanismi vaatii lisätutkimusta

Toisaalta tutkijat väläyttävät myös uutta näkökulmaa tulehduksen ja syövän suhteeseen.

– Teimme mielenkiintoisen havainnon, joka on täysin uusi IL-13-reseptorille. IL-13-reseptorin puutos aiheuttaa ihokasvaimissa poikkeavien uudisverisuonituksen syntymistä. Samanaikainen tulehdussolujen kertyminen viittaa vahvasti siihen, että syöpäkasvaimessa on krooninen hapen puute, sanoo Järvinen.

– Nopeasti kasvava syöpäkasvain tarvitsee sekä happea että ravinteita. Kasvainsolujen erittämät kasvutekijät tuottavat kasvaimeen uudisverisuonia, jotka tuovat kasvaimille happea ja ravinteita.

Hapen puute liittyy kasvaimen poikkeavaan uudisverisuonitukseen. Tämä voi mahdollisesti edistää syöpäkasvaiminen syntyä, kun IL-13-reseptori puuttuu.

– Havainto on täysin uusi. Aiemmin IL-13-reseptorin kautta tapahtuvaa soluviestintä on liitetty ainoastaan allergiaan. Löydöksemme saman reseptorin liittymisestä keskeisesti solujen hapen saannin säätelyyn on täysin uusi, lisää toinen päätutkija, akatemiatutkija Ilkka Junttila, joka työskentee myös Fimlabissa.

– Havaintomme voi jopa muuttaa ajatteluamme immuunipuolustuksen roolista taistelussa syöpää vastaan. Se saattaakin olla toissijainen ilmiö, joka johtuu kehittyvän kasvaimen hapenpuutteesta.

Junttila ja Järvinen jatkavat havainnon selvittämistä molekyylitasolla.

– Tästä näyttää avautuvan kaksi uutta tutkimuslinjaa. Perusimmunologinen tutkimusteema on immunologisten poikkeamien korjaamisen vaikutus syövän kehittymiseen. Toinen tutkimuslinja on IL-13-reseptorin vaikutus verisuonten uudismuodostukseen ja kasvainsolujen hapen santiin, Järvinen ja Junttila innostuvat.

Tutkimuksen tutkijat ovat Taysista, Fimlabista ja Tampereen yliopistosta.

Julkaisun tiedot

Tutkimusartikkeli on luettavissa Journal of Investigative Dermatology -tiedejulkaisussa: IL-13Rα1 Suppresses Tumor Progression in Two-stage Skin Carcinogenesis Model by Regulating Regulatory T Cells (Julkaistu verkossa 19.11.2021)

Kirjoittajat: Tanja Salomaa 1, 2*, Toini Pemmari 1*, Juuso Määttä 1*, Laura Kummola 1,2, Niklas Salonen 1, Martín González-Rodríguez 1, Liisa Parviainen 1, Lotta Hiihtola 1, Maria Vähätupa 1, Tero A.H. Järvinen 1, 3* and Ilkka S. Junttila 1, 2*

Toimipaikat:

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta, Tampereen yliopisto Fimlab Laboratoriot Oy, Tampere Tampereen yliopistollinen sairaala

*Jaettu kirjoittajuus

Kuvan yhteydessä mainittavat tiedot: Kuva on tehty BioRender.com-palvelussa / Oikeudet: Tero Järvinen